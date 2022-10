Poradíme vám, ako vybrať kuchynské batérie lacno a dobre

Aj keď v kuchyniach už väčšina z nás používa umývačku riadu, rozhodne to neznamená, že sa tu zaobídeme bez drezu. Ten by mal byť nevyhnutnou súčasťou každej domácnosti. V súvislosti s tým sa môže objaviť otázka, ako vybrať kuchynskú batériu . Ak aktuálne vyberáte tú pravú, pozrite sa spoločne s nami na to, aké faktory je potrebné zohľadniť. U väčšiny z nás rozhoduje hlavne vzhľad batérie, rovnako ako aj jej cena. Aj toto sú faktory, ktoré je potrebné zvážiť. Pokiaľ chcete vybrať správne, nemali by ste zabudnúť aj na ďalšie, omnoho dôležitejšie, parametre.

Páka verzus kohútik

Súčasné riešenia drezov umožňujú aplikáciu oboch, spomenutých, typov kuchynských batérií. Určite však zohľadnite to, na čo ste zvyknutí. Ak ste fanúšikmi módnych trendov, na kohútikovú batériu rovno zabudnite. Vo všeobecnosti prináša páková kuchynská batéria viacero pozitív, v porovnaní s kohútikovou. Oveľa jednoduchšie nastavíte požadovanú teplotu a dochádza aj k značnej úspore vody. Je pre vás úspora vody na prvom mieste? Ideálnym riešením môže byť termostatická batéria, ktorá udrží požadovanú teplotu vody bez ohľadu na to, aká je teplota vody v potrubí.

Prevedenie sa odvíja od umiestnenia

Áno, aj toto je otázka, na ktorú je nutné poznať odpoveď. K dispozícii máte hneď niekoľko možností. Overenou klasikou sú batérie stojankové. Umiestňujú sa buď priamo na umývadlo alebo na kuchynskú linku. Druhým typom sú batérie nástenné. Ako už napovedá ich názov, sú inštalované priamo do steny, teda do steny nad drezom. V tomto prípade by ste si mali vybrať konkrétny model ešte pred samotnou rekonštrukciou. Je potrebné dodržať požadovaný rozostup. Treťou možnosťou sú batérie umiestňované pod oknom. Využívajú sa v kuchyniach, kde je kuchynská linka aj drez situovaná priamo pod okno. Pokiaľ je nutné zachovať aj možnosť jeho otvorenia, je ideálne použiť práve tento typ kuchynskej batérie. Dôvodom je to, že batéria ponúka také konštrukčné riešenie, pri ktorom jej klasickú časť jednoducho ohnete nadol. Vďaka tomu nijako nevyčnieva do priestoru a okno pred ňou môžete bez problémov otvoriť. Aj pri tomto ohnutí bude batéria bez problémov fungovať a jej ústie môže byť nasmerované priamo do drezu.

Voľba materiálu

V oblasti materiálov je najlepším riešením mosadz alebo rôzne zliatiny. Nie len, že to veľmi dobre vyzerá, ale v tomto prípade máte aj istotu dlhej životnosti a jednoduchej údržby. Okrem samotnej batérie nepodceňte ani materiál kartuše, ktorá sa nachádza v jej vnútri. Istotu a kvalitu vám prinesie keramická kartuša. Nízka cena, ale aj kratšia životnosť charakterizujú kartuše plastové. Kartuša je súčiastka, ktorá na základe toho, ako sa posúva páka, mieša teplú vodu so studenou. Ako určite viete, medzi najčastejšie poruchy, týkajúce sa batérii, patrí ich zatekanie, ktoré môže spôsobovať tvrdá voda alebo nečistoty vo vode. V prípade lacných batérii, ktoré obsahujú plastovú kartušu, musíte vymeniť celú batériu, avšak pri kvalitných batériách stačí vymeniť kartušu a problém je vyriešený.

Výška a dosah

Kuchynské batérie majú rôznu výšku a dosah. Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že ide o dizajnovú záležitosť, väčšinou ide práve o účel batérie. Dbajte na to, aby ste si vybrali batériu s dostatočnou výškou, ktorá vyhovuje umývaniu a napĺňaniu kuchynských nádob. Čím je batéria vyššia, tým jednoduchšie je napĺňanie vysokých hrncov a ich čistenie. Pokiaľ však máte nad drezom poličku alebo okennú lištu, vysoká batéria nemusí byť tou správnou voľbou. Dusah kuchynskej batérie je pri jej výbere často prehliadaný. Pri dosahu kuchynskej batérie je potrebné, aby jej výpusť smerovala do drezu. Tok vody by mal dopadať na odtok drezu. V prípade, že si nemôžete dovoliť vysokú batériu, odporúčame batérie s výsuvnou sprchou. Využijete ich hlavne pri menších drezoch alebo kuchynských batériách s nízkym odtokom.

Cena

Zo skúseností vieme, že minimálna cena kuchynskej batérie by sa mala pohybovať okolo 50 eur. Zlatá stredná cesta je okolo 100 EUR, za čo už dostanete naozaj vysoko kvalitnú batériu, ktorá vydrží nespočetne veľa rokov. Lacné batérie môžu už po pár dňoch prasknúť, tečú, netesnia, pískajú a vŕzgajú. Pokiaľ zvážime fakt, že batériu využívame každý deň, je dobré mať spoľahlivého pomocníka. Dôležitým faktorom je tiež výber renomovanej značky. U značkových výrobcov máte záruku, že produkt bol testovaný a preverený na zdravotnú bezpečnosť a je vhodný pre vás aj vaše deti.

Dizajn verzus praktickosť

Nespočetne veľa ľudí si vyberá batériu na základe štýlu, čo vo väčšine prípadov nie je tá správna cesta. Myslite hlavne na praktickosť batérie. Umývate často veľké nádoby? Máte dostatočnú plochu drezu na umývanie? Tieto otázky je potrebné zodpovedať ešte predtým, ako sa pustíme do výberu dizajnu batérie.

