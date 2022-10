Umývadlové batérie: najčastejšie chyby pri výbere

Pri umývaní rúk, sprchovaní, ale aj kúpaní sa. Používame ich každý deň a to hneď niekoľkokrát. Venujme im preto pri výbere veľkú pozornosť. Áno, sú to vodovodné batérie. Pri správnej kúpe nám poskytnú väčší komfort a tiež úsporu vody. A to poteší. Na čo si ale dávať pozor? Možno ste sa s tým už stretli, idete si umyť ruky a nastavenie tej správnej teploty či prúdu vody je doslova umelecké dielo. Pohyb ovládacej páky je nepresný, neplynulý, skackavý. A ako by to nestačilo, prúd vody tečie tesne pri hrane umývadla a umývanie rúk je tak veľmi nepohodlné. A povestná posledná kvapka optimizmu pretečie, keď zastavíte vodu a z kohútika kvapká. V prípade ručných spršiek na vaňových a sprchových batériách môžeme zažiť tiež neveselú situáciu, kedy voda z tých niekoľko desiatok dierok tečie ani nie z polovice. Zväčša za to môže nekvalitná, lacná batéria alebo sprška.

Vyberáme umývadlovú batériu

Vodovodné batérie, či už umývadlové, sprchové, vaňové alebo bidetové, majú spoločné srdce. Tým je tzv. kartuša. Malá súčiastka v tvare valčeka, ktorej úlohou je prepúšťať vodu cez batériu do umývadla. Pri lacnejších batériách je kartuša vyrobená z plastu. Pri lepších a kvalitnejších modeloch je kartuša keramická. Tvrdá voda má za následok vznik vodného kameňa. Jeho tvrdosť je vyššia ako pri plaste, no nižšia než pri keramike. Keďže kartušou voda prechádza, zanesie ju vodným kameňom. Pri neustálom pohybe ovládacej páky batérie (ktorá otáča dva valčeky proti sebe v kartuši) sa v nej vďaka tvrdosti vodného kameňa vytvoria drážky a tie majú za následok kvapkanie vody z kohútika. Tento problém vyriešite kúpou novej kartuše.

Jedným z mnohých problémov lacných batérií je ich telo. Býva zväčša z ABS plastu, ten sa následne ošetrí chrómovým nástrekom, ktorý sa zvykne časom odlupovať. Obzvlášť pri použití nesprávnych čistiacich prostriedkov. Pri lepších modeloch je telo mosadzné a galvanickou cestou pochrómované. Životnosť takýchto batérií je neporovnateľne vyššia. Aj preto ich kúpite až s 5 ročnou zárukou. Ďalším užitočným prvkom každej vodovodnej batérie je perlátor. Je to malé sitko so závitom, ktoré sa našraubuje na koniec výtokového ramienka. Jeho úlohou je zmiešavať tečúcu vodu so vzduchom.Výsledkom je úspora vody a tiež jemnosť tečúcej vody, dopadajúcej na ruky alebo keramiku umývadla. Po zanesení vodným kameňom ho jednoducho vyšraubujte a vyvarte v octe. Perlátor je vo väčšine prípadov súčasťou každej novej batérie. Ušetrí až 30% vody.

Pozrite si umývadlové batérie v týchto e-shopoch:

Pri výbere tej správnej umývadlovej batérie dbajte na dĺžku ramienka, aby voda dopadajúca do umývadla padala niekde v polovici. V opačnom prípade si budete umývať ruky tesne pri vnútornej hrane umývadla. A to je dosť nepohodlné. Os stredu batérie a perlátora by nemala byť menšia ako 13 cm. Možnosti riešenia sú nasledovné:

rovnou batériou (telo má kolmo na hranu umývadla) s dlhším výtokovým ramienkom a kolmým perlátorom na umývadlo

rovnou batériou (telo má kolmo na hranu umývadla) s kratším výtokovým ramienkom a šikmým perlátorom na umývadlo

šikmou batériou (telo má šikmo na hranu umývadla), ktorá môže mať kratšie ramienko a zväčša má šikmý perlátor

Nepodceňujte ani výber súvisiacich produktov, ručných spršiek a sprchových hadíc. Je dosť otravné, keď pri sprchovaní tečie voda len z pár dierok ručnej spršky. Je to znak lacných umelohmotných výrobkov, ktoré majú výtokové kanáliky z plastu. Ten je tvrdý a pokiaľ sa v nich usadí vodný kameň je veľmi ťažké ho odtiaľ dostať. Lepšie výrobky majú silikónové kanáliky, teda mäkké a poddajné. Stačí ich silnejšie pošúchať dlaňou, kameň rozmrvíte a prúd vody ho vyplaví von.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: