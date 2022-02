Postele kúpite samostatne, ale aj celé spálne

Miesto, kde načerpáte energiu. Miestnosť, v ktorej nájdete pokoj a príležitosť oddýchnuť si. Ale takisto ide o izbu, ktorá vám dodá inšpiráciu, zbaví vás stresu a v neposlednom rade vám poskytne pohodlný a ničím nerušený spánok. Nemyslite si, že toto vám zaručí iba luxusná posteľ alebo kvalitný matrac. Na váš spánok vplýva množstvo faktorov, ktoré ani nevnímate. Ide pritom o elementy, ktoré si práve teraz predstavíme. Veríme, že aj takéto inšpirácie do spálne vám pomôžu si vlastnú spálňu zariadiť podľa vašich predstáv. Ako zariadiť spálňu a čomu sa v spálni vyvarovať? Nasledujúce riadky vám určite pomôžu.

Spálňa v dokonalom štýle

Úplným základom pri zariaďovaní spálne je vedieť, kde bude v byte či dome situovaná. V tomto prípade platia určité zákonitosti, ktoré majú svoje opodstatnenie. Miestnosť ako spálňa by mala byť situovaná v byte či doma smerom na sever, severozápad alebo severovýchod. Prečo? Severná stena je najchladnejšia v každom ročnom období, no predovšetkým v lete zabezpečí čo najlepší chládok. Spálňa má byť tou najchladnejšou izbou v byte alebo dome. Výhodou severnej orientácie je takisto fakt, že vás nebudú budiť slnečné lúče. Samotný priestor nemusí disponovať najväčšou výmerou. Spálňa by nemala byť miesto, kde sa budete naháňať okolo postele. Práve naopak priestor by mal byť útulný, čomu menšia výmera značne napomôže. Ako zariadiť spálňu, robí problém predovšetkým v prípade, že spálňa má viac okien. V tomto by malo byť jasno. Ideálne je, ak spálňa nie je príliš presvetlená, priestor je tým pádom menej intímnym.

Samozrejme, v tomto prípade sa nedá povedať všeobecne, ako zariadiť spálňu. V rámci možností vám môžeme poradiť aký nábytok si do spálne vybrať, no všetko záleží od pôdorysu a výmery samotnej izby. Základ však určite tvorí posteľ. Šírka lôžka pre jednu osobu by mala byť minimálne 80 cm pre jednu osobu. Pochopiteľne, čím je posteľ širšia, tým viac pohodlia poskytuje. Pri zariaďovaní netreba zabúdať na nočné stolíky, ktoré by mali byť v jednom štýle s posteľou. Skrine či komody sú rovnako bežné. Rovnako sa môžu vyskytnúť napríklad toaletné – kozmetické stolíky alebo poličky na knihy. V každom prípade však treba vychádzať z priestorových možností, ktoré izba ponúka. Rozhodne však neprepchajte spálňu zbytočným nábytkom alebo doplnkami, ktoré budú slúžiť iba ako prachovka.

Atribút umiestnenia postele nemôžeme ignorovať. Existujú desiatky názorov, ktoré hovoria o tom, ako presne by mala byť posteľ v priestore situovaná. Vybrať, ktorý je správny alebo nesprávny je len slovo do bitky. Avšak, rozhodne sa neriaďte stereotypom, že posteľ by mala byť v tesnej blízkosti okna. Tomu hovoríme, nie! Moderné trendy posteľ odpútavajú od steny a umiestňujú priamo do priestoru. Podľa Feng shuei by posteľ rozhodne nemala byť umiestnená oproti vchodovým dverám. Podstatné však je, aby bol do postele pohodlný prístup. Názor typu, že posteľ by mala byť čelom opretá o stenu oproti dverám je už teda dávno prekonaný. Ako zariadiť spálňu a celý jej priestor nie je žiadna veda, no treba myslieť prakticky a predovšetkým mať predstavu o tom, ako má vaša spálňa vyzerať.

Pozrite si postele v týchto e-shopoch:

Tento element zohráva v spálni skutočne obrovskú rolu. Väčšina ľudí rieši otázku, ako zariadiť spálňu ako prioritu, no zabúdame na to podstatné. Práve farba určuje od čoho sa bude zariadenie spálne odvíjať. Vyvarovať by ste sa mali agresívnym farbám. Červená síce môže pôsobiť romanticky a vášnivo, no časom môžu takéto farby viesť k nepokoju a môžu spôsobovať stres. Vyberať by ste mali skôr neutrálne farby, podľa možnosti pastelové odtiene béžovej, krémovej alebo oranžovej farby. Niekedy nie je mimo ísť aj do zelených odtieňov, no ak už, voľte skôr bledšie odtiene. Moderné trendy dokazujú, že ani kombinácia bielej či čiernej sa nevylučuje. Samozrejme, kombinovať treba opatrne, aby bolo Jing a Jang vyvážené ideálne.

A dostávame sa k tomu, čo v spálni takisto nesmie chýbať. Vankúše, paplóny, obliečky, obrazy, záclony, kvety alebo rôzne dekorácie. Ak hovoríme o vankúšoch, nemusíte sa báť mať ich viac ako len dva. Pokojne si menších vankúšikov doprajte viac. Priestor môžu len zútulniť. Paplón určite nesmie chýbať, nemôže vám byť predsa zima. Na kvety v spálni sú rôzne názory , keďže pôsobia krásne a efektne, no zároveň v noci zhoršujú kvalitu spánku pre produkciu oxidu uhličitého (CO2). Ak si však chcete spálňu osviežiť niečím naturálnym, kvety na parapete alebo na komode určite škodu nenarobia.

Pozrite si aj tieto nádherné manželské postele:

Záclony pre zmenu priestoru dodajú štýl a svojím spôsobom celý priestor zútulnia. Nejde už iba o kusy látky, ktoré visia pred oknom. Dnes neplatí ani, to, že záclony zmenšujú priestor. Na výber máte rozhodne viac možností a preto záclony až po zem alebo len do úrovne okna skutočne v interiéri pomôžu. Obrazy alebo zrkadlá. Obe veci zvyknú mať reflektujúci efekt. Pri zrkadle to platí doslova a v spálni by teda rozhodne nemalo chýbať. Jednak plní praktický účel a moderné zrkadlá dnes priestoru dodávajú špecifický nádych a zväčšujú ho. Obrázky alebo rodinné fotky si dajte skôr do obývačky, prípadne niekde na chodbu. V spálni môžu vzbudzovať emócie, ktoré vám k pokoju nepridajú. Abstraktné obrazy na plátne naopak môžu pôsobiť relaxačne a oslobodzujúco. Koberce, áno. Je omnoho príjemnejšie, ak sa po zobudení postavíte na hebký koberec, než na studenú podlahu.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: