Postele na mieru - skutočne nájdete akúkoľvek?

Predpokladom spokojného života s dostatkom energie a dobrej nálady je zdravý spánok. Ako sa však dá zdravý spánok dosiahnuť? Táto otázka vôbec nie je taká komplikovaná, ako sa môže zdať. Práve naopak. Postačí k tomu starostlivo vybraná posteľ. Nie, nie je to len kus nábytku. Práve v posteli trávime tretinu svojho života a dobrý spánok ovplyvňuje našu náladu a zdravie, navyše regeneruje až 90 % psychických a fyzických síl. Naopak, zlý spánok môže zapríčiniť mnoho neduhov, ochorení a syndrómov. Práve toto sú dôvody, prečo dbať na výber vhodnej postele. Netreba pri tom zabúdať na to, že tento kus nábytku sa nekupuje každý deň a kupuje sa na dlhšiu dobu. Pri rozhodovaní treba brať do úvahy nie len vzhľad postele, ale tiež kvalitný matrac a rošt. Poradíme vám ako si vybrať správnu posteľ, a ktoré atribúty si treba všímať.

Materiál postele

Posteľ je definovaná materiálom, z ktorého je vyrobená a na základe toho sa dá tiež odlíšiť dobrá a zlá posteľ. Pýtate sa z čoho je vyrobená zlá posteľ? Najčastejšie je vyrobená z drevotriesky a plastových komponentov. Aj keď sú tieto postele cenovo naozaj veľmi výhodné, často sa rozpadávajú, vŕzgajú a z konštrukcie sa uvoľňujú lepidlá, ktoré môžu byť toxické. Naopak, najlepšie postele sú drevené postele, kovové postele a čalúnené postele.

Drevené postele alebo postele z masívu

Masívne drevo je tradičným materiálom na výrobu postelí už dlhé roky a ukrýva v sebe množstvo výhod. Možno mu dať nespočetné množstvo podôb, vďaka čomu sa určite trafí do vkusu každého človeka. Jeho ďalšou výhodou je to, že dobre vyzerá, je príjemné na pohľad, hrejivé a prírodné. Drevené postele alebo postele z masívu sa najčastejšie vyrábajú z buka – tvrdý typ dreva, vďaka čomu sú veľmi odolné a dlho vydržia. Navyše, tvrdosť dreva zaručuje absolútnu stabilitu postele a nevŕzga. Okrem toho sa odborníci jednohlasne zhodujú na tom, že najvhodnejším riešením sú drevené postele.

Drevené postele a ich výhody

dobre vyzerá

prírodné

odolné a stabilné

nevŕzga

najtrvácnejšie

Drevené postele a ich nevýhody

väčšia hmotnosť

vyššia cena

Kovové postele

Kovové postele sú trendom posledných rokov a skvele sa hodia do moderného interiéru. Obľube sa tešia hlavne kvôli svojmu vzhľadu, no skutočne kvalitné kovové postele sú absolútne stabilné a nevŕzgajú, a samozrejme aj drahšie ako klasické kovové postele. Preto si pri kúpe treba dať pozor na výber dobrého výrobcu.

Kovové postele a ich výhody

moderný vzhľad

Kovové postele a ich nevýhody

drahšie

často vŕzgajú

Čalúnené postele

Čalúnené postele sú doslova obrovským evergreenom a možno o nich povedať, že sú nesmrteľné. Mnoho ľudí na ne nedá dopustiť, pretože sú známe svojou kvalitou a dizajnom, no vyhľadávané sú aj z dôvodu, že ponúkajú neskutočne široké možnosti výberu – rozmer, látka a farba čalúnenia, farba a typ dreva. Čalúnené postele v podstate kombinujú výhody drevených aj čalúnených postelí. Pevná drevená konštrukcia rámu postele z dreva, ktoré si vyberiete, je kombinovaná s príjemným mäkkým čalúneným čelom.

Čalúnené postele a ich pozitíva

štýlový dizajn

možnosť kombinovania rôzneho dreva a čalúnenia

pevná konštrukcia

mäkké čelo postele

Čalúnené postele a ich negatíva

niekedy problém s čistením

Rozmer postele

Komfort postele nezávisí len od matraca, no tiež od veľkosti postele. Pohodlná posteľ musí byť dostatočne veľká a pre príjemný spánok by mala mať dĺžku, ktorú vypočítame pomocou vzorca: výška človeka + 25 cm a šírku 90 až 100 cm. V prípade manželskej postele sa odporúča 180 až 200 cm. Samozrejme, netreba zabúdať ani na výšku postele, z ktorej sa bude dobre vstávať a nemala by byť nižšia ako 25 cm, no štandardom je 45 až 50 cm. Starším a menej pohyblivým ľudom sa bude lepšie vstávať z ešte vyššej postele vo výške 60 cm.

Štandardné rozmery manželskej postele sú 160 x 200 cm a 180 x 200 cm, pričom najpredávanejšie sú tie väčšie. Nie každý sa uspokojí so šírkou 160 cm, predsa len máme tendenciu sa pri spánku neobmedzovať a dopriať si kvalitný oddych. Menšie postele si vyberajú zákazníci, ktorých obmedzuje nedostatok priestoru – väčšinou s malými rozmermi spálne v paneláku. Rozmery 160 x 200 cm sú v podstate rozmery ložnej plochy, teda matracov. Vonkajšie rozmery postele sú teda väčšie. V prípade menšej spálne je preto dôležité brať ohľad na to, aby vám zostal dostatočný priestor na umiestnenie nočných stolíkov, komody a na pohyb, pri ktorom sa nebudete cítiť obmedzovaní. Najčastejším prípadom výroby postelí na mieru je neštandardná dĺžka postele. Vysokí ľudia sa neuspokoja s 200 cm dĺžkou ložnej plochy, preto si dávajú vyrábať postele s rozmerom až do 220 cm. Ďalším dôvodom môže byť spokojnosť zákazníka s pôvodným matracom v neštandardnom rozmere (napr. 85 x 195 cm), ktorý nemajú v pláne meniť. V tomto prípade je možné dať si vyrobiť posteľ na mieru presne podľa rozmerov vyhovujúcich matracov. V prípade už spomínaných menších spální je pre zákazníka smerodajná presná veľkosť priestoru, ktorý je možné vyčleniť pre posteľ.

Posteľ s nožičkami alebo bez nich?

Počas noci vypotíme približne jeden a pol litra potu a to je jedným z hlavných dôvodov, prečo zvoliť posteľ na nožičkách. Matrac sa vďaka nožičkám odvetráva z vrchnej aj zo spodnej strany a v prípade, že obsahuje snímateľný poťah, ešte lepšie. Poťah ľahko stiahnete z matraca, vyperiete a môžete jednoduchšie udržiavať hygienu matraca.

Prečo zvoliť posteľ s čelom a bočnicami?

Bočnice a čelo postele tvoria vlastne rám postele, do ktorého sú uložené rošty a matrace. Ich účelom je zaistenie toho, že sa matrac nebude pohybovať a vy z postele nespadnete. Preto sa bočnice najčastejšie dávajú k detským postieľkam, no v posteliach dospelých sú už skôr výnimkou. Čo sa týka čela postele, jeho primárnou úlohou je chrániť pred prievanom, no dá sa o neho oprieť pri čítaní, pôsobí esteticky a vankúš vďaka nemu nepadá.

Cena postele

Tak ako pri všetkom, aj cena postele je závislá na mnohých faktoroch a najčastejšie je to materiál a prevedenie. Lacnejšie postele bývajú vyrobené z mäkšieho dreva – smrek a borovica a drahšie postele z tvrdšieho dreva – breza, dub a buk. Taktiež je dobré sledovať, či je v cene postele zahrnutý aj rošt alebo matrac.

Aký rošt sa hodí k mojej posteli?

Vybrať rošt pod matrac je možno najťažším krokom pri zariaďovaní spálne, pretože všetky rošty sa nehodia pod všetky matrace. Hlavnou funkciou roštu je držať matrac, aby neprepadol na zem, a zaistenie pohodlia. Jestvujú dva typy roštov, pevné a lamelové rošty, pričom niektoré lamelové sú polohovateľné, a teda, dajú sa nastavovať a sklopiť do rôznych uhlov. Základná rada pri rošte znie, že pružinový matrac sa umiestňuje na pevný rošt a penové či sendvičové matrace na lamelový rošt. Lamelové rošty sú najpopulárnejšie, pretože príjemne pružia a zaručujú dokonalé odvetrávanie. Starším alebo dlhšie ležiacim ľuďom odporúčame polohovateľný rošt.

Kam umiestniť posteľ?

Správne umiestnenie postele môže byť niekedy hotovým umením, avšak máme pre vás jednoduchú radu. Základná rada teda znie, že posteľ by sa nemala umiestniť blízko okna ani do prievanu. Najlepšie bude, ak ju postavíte oproti dverám, avšak za čelom postele by mala byť stena a po oboch stranách aspoň 80 cm na pohodlné prechádzanie. Rovnako medzi posteľou a nábytkom, napríklad skriňou, by mal byť aspoň 1 m až 1,20 metra kvôli pohodlnému otváraniu dvierok.

