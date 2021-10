Rošty do postele - ako si správne vybrať a na čo dať pozor

Žiadna posteľ netvorí jednoliaty celok. Podľa správnosti by sa mala skladať z troch základných častí – konštrukcia lôžka, matrac a posteľný rošt. Na prvý pohľad neviditeľný rošt hrá nesmierne dôležitú úlohu. Pri jeho výbere buďte preto obzvlášť obozretní a berte túto úlohu s maximálnou zodpovednosťou. Na rozdiel od matraca, ktorý je len dočasnou záležitosťou, rošt môže predstavovať doslova doživotnú investíciu. Kvalitné rošty do postele vám ušetria nie len financie, ale dobrý výber sa odrazí aj na vašom zdraví. Výrazným pozitívom posteľných roštov je ich dlhovekosť, pričom predlžujú aj funkčnosť matraca. Rošt odľahčí matrac v zaťažení a zároveň rovnomerne rozloží záťaž. Posteľné rošty sú nevyhnutnosťou pri matracoch tenších než sedem centimetrov. Prispievajú k odvetrávaniu matraca, chránia lôžko pred vlhkosťou a tým aj pred vznikom prostredia, v ktorom by sa darilo roztočom a plesniam.

Ako postupovať pri výbere

Rošty do postele sú na prvý pohľad neviditeľné. Správnosť výberu je však v tomto prípade nutnosťou. Dôležitých je hneď niekoľko faktorov. Finančné možnosti určia, aký typ roštu a použitého materiálu môžete zvoliť. Vaša hmotnosť je rozhodujúca pri otázke nosnosti a rozloženia záťaže. Zdravotný stav a vaše ďalšie očakávania sú poslednými bodmi, nad ktorými by ste sa mali zamyslieť ešte pred návštevou obchodu. Dnes je už možné prispôsobiť rošty individuálnym požiadavkám každého jedinca. Veľmi obľúbené sú polohovateľné rošty. Slúžia ako prevencia proti bolestiam chrbta v budúcnosti. Tým, ktorých už chrbát trápi zasa uľavujú od bolesti a napomáhajú, aspoň k čiastočnému, zlepšeniu stavu. Pre starších ľudí sú ideálnym riešením polohovateľné rošty s diaľkovým ovládaním. Výber a kupovanie roštu do postele musí byť správne načasované. Vždy však aplikujte zásadu – najskôr rošt, potom matrac. Tieto dva komponenty si musia totiž sadnúť a nie všetky rošty viete zosúladiť s každým typom matraca. Neváhajte sa v tomto smere obrátiť aj na odborníkov. Ak si chcete ponechať starý matrac, budete musieť siahnuť po rošte, ktorý sa k nemu hodí. Takáto kombinácia nemusí byť ideálna, preto radšej zvážte výmenu oboch častí.

Pozrite si rošty v týchto e-shopoch:

Typy roštov do postele

Rošty sa delia na dve základné skupiny – latkové (pevné) a lamelové (pružné) Osobitú skupinu tvoria tanierové rošty. Každý typ má svoje silné aj slabé stránky. K najobľúbenejším patria lamelové rošty, pretože sa vedia ideálne prispôsobiť vášmu telu.

pevný rošt – najčastejšie sa vyrába zo smrekového dreva a býva súčasťou nových postelí. K tomuto roštu voľte lamelový alebo pružinový matrac. Dôležitá je aj vzdialenosť medzi jednotlivými latkami. Nemala by presiahnuť 4 centimetre. Pri väčšej vzdialenosti totiž dochádza k deformácii matraca

– najčastejšie sa vyrába zo smrekového dreva a býva súčasťou nových postelí. K tomuto roštu voľte lamelový alebo pružinový matrac. Dôležitá je aj vzdialenosť medzi jednotlivými latkami. Nemala by presiahnuť 4 centimetre. Pri väčšej vzdialenosti totiž dochádza k deformácii matraca lamelový rošt – skladá sa z lamiel, ktoré sa vyrábajú z umelých materiálov, ale aj z bukového a brezového dreva. Spĺňa požiadavky náročnejších zákazníkov. V súvislosti s matracom je ideálne, ak je lamiel na rošte čo najviac. Ide o lepšie rozloženie zaťaženia a nedochádza k ohýbaniu matraca. Ohybný je aj samotný rošt. Takto sa dokonale prispôsobí tvarom vášho tela

tanierový rošt – má bodové pruženie a patrí medzi to najlepšie, čo na trhu roštov nájdete. Vďaka anatomickým zónam podporuje ideálne rozloženie váhy na matraci. Konštrukcia je tvorená z pružných elementov, tanierov. Každý element je samostatne nastaviteľný v dvoch tuhostiach, čo je vhodné pre zákazníkov s veľkými rozdielmi v proporciách postavy. Mäkšie taniere v ramennej oblasti zaisťujú správnu oporu chrbtice pri polohe na boku. Rošt poskytuje aj veľmi dobré prevzdušnenie matraca

Rošty delíme aj podľa možnosti s nimi manipulovať a to na rošty pevné a polohovacie. Obidva typy nájdete s pevnými aj pružnými lamelami. Pri polohovacom rošte máte aj rozličné možnosti využitia. Jednoduchší typ umožňuje zmeny polohy len v oblasti hlavy alebo nôh. Zložitejší typ vám ponúkne omnoho viac polôh. Pre milovníkov čítania a starších ľudí sú ideálne motorové polohovacie rošty, ktoré ovládate pomocou tlačidla.

Čo by ste mali o roštoch do postele ešte vedieť?

Pri častom využívaní úložného priestoru postele dajte prednosť roštu s odklápaním. Získate rýchly a jednoduchý prístup k odloženým veciam. Rošt zdvihnete pomocou textilného úchytu, ktorý uľahčí každodennú manipuláciu s lôžkom. Odklápanie môže byť bočné, na pravú alebo ľavú stranu, ale aj v prednej časti roštu, pri nohách. Túto praktickú funkciu nájdete pri všetkých typoch roštov, ktoré sú dostupné na trhu. Rošty do postele sú spojené aj s určitou symbolikou v názvoch, obsahujúcich veľké písmená. Označenie HN znamená polohovateľný lamelový rošt. Slovo „Mega“ je signálom roštov s väčšou nosnosťou. Môžu byť vystavené väčšiemu zaťaženiu, majú pevnejšiu konštrukciu a nosnosť od 150 do 180 kg. Rošty vhodné pre úložný priestor majú v názve písmeno P, ktoré je označením piestu. Práve tento piest uľahčuje manipuláciu roštu s matracom a tým aj vstup k úložnému priestoru. Dôležitý je aj výber správneho rozmeru. Nech vás ale neprekvapí, že veľkosť roštu a postele nebude totožná. Rošty sa vždy vyrábajú v zmenšených veľkostiach. Problémom nebude ani atypický rozmer vašej postele.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať