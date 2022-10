Spravte si romantiku, kúpte si záclony do spálne

Spálňa je tajné a intímne miesto, takže je veľmi dôležité, aby ste ju správne organizovali. Po ukončení prác a inštalácii nábytku musíte prejsť na výber záclon. Je to nie len doplnok k interiéru, ale aj spôsob vytvorenia špeciálnej atmosféry.

Základné kritériá výberu

K spálni patrí pohodlný pobyt a nič by nemalo brániť pokojnému spánku a odpočinku. Musíte preto starostlivo premyslieť všetky detaily interiéru. Dokončiť celkový vizuál pomôžu aj starostlivo zvolené záclony. Pred zakúpením závesov musíte vyriešiť svoj hlavný cieľ. Ak sú potrebné iba pre krásu, potom si môžete vybrať ľahkú tkaninu. Aby ste sa chránili pred slnečným žiarením, musíte vybrať hustú tkanivu. Samozrejme, ak majú okná majú žalúzie, potom nie je potrebné voliť tesné záclony. Tie sú potrebné len vtedy, ak je nimi zdôraznený interiér.

Farebný dizajn

Farba záclon závisí od toho, na aké akcenty budú orientované. Ak by mali byť odrazom postele, nemali by vyčnievať. V tomto prípade by ich tón mal mať neutrálne odtiene bielej alebo béžovej. Ak je posteľ vyrobená z tmavých materiálov, záclony by mali byť na tóne tmavšie. Niekedy chcú ľudia oživiť miestnosť pomocou závesov, takže tkanina by mala vyniknúť. Na pozadí lôžkových odtieňov jasného okna a napríklad posteľnej bielizne v tóne bude rovnako ladená záclona vyzerať originálne a štýlovo. Ak budete postupovať podľa odporúčania skúsených dizajnérov, stojí za to nákup svetelných záclon, ktoré sa líšia od hlavného farebného dizajnu o 1 – 2 tóny. Tyl na okná spálne by mal byť vždy svetlý, ale závesy. Ide o hustú tkaninu, ktorá zabraňuje prenikaniu slnečného svetla do miestnosti.

Výber tkaniny

Všetky textílie v miestnosti by mali byť čo najbezpečnejšie, to znamená, že by mali pozostávať z prírodných materiálov. To isté platí pre záclony, pri ktorých je to však oveľa menej pravdepodobné. Hľadajte záclony z prírodných materiálov a vynaložená námaha sa vám vráti v podobe minimálneho hromadenia prachu na ich krásnych čipkovaných záhyboch. Najlepšie je vybrať ľanové, bavlnené alebo hodvábne záclony, pretože majú schopnosť dýchať. V miestnosti bude vždy čerstvý vzduch. Ak voľba padne na sametovú tkaninu, potom si musíte pamätať, že sa bude musieť často umývať. Je to veľmi pekné, ale zbiera veľa prachu. Nie je potrebné zastaviť výber na tomto alebo podobnom materiáli len preto, že je cenovo výhodnejší. Nadmerné úspory môžu viesť k alergii na ich zložky. Výhodou prírodných tkanín je, že sú šetrné k životnému prostrediu, nezachytávajú prach a nespôsobujú alergické reakcie.

Ako ju zavesiť

Potom, čo si vyberiete materiál záclony a dizajn, je dôležité ju aj správne zavesiť. Spôsob ukotvenia závisí aj od celkového priestoru. Overenou klasikou sú garniže s háčikmi, krúžkami či štipcami v najrôznejších tvaroch a veľkostiach. Ak chcete mať v spálni okrem záclon aj závesy, budete si musieť premyslieť počet a dĺžku jednotlivých koľajničiek. Aby sa vám s doplnkami pohodlne manipulovalo a vzájomne si neprekážali.

Zoberte do úvahy štýl

Výber záclon do spálne ovplyvňuje aj štýl, v akom je interiér ladený. Ak chceme zdôrazniť napr. luxus a bohatstvo, s tenkými tylovými záclonkami to asi nepôjde. Svetlé a vzdušné záclony vyzerajú najlepšie v malej miestnosti. Pastelové farby môžu vizuálne zväčšiť priestor. Ak je základný dizajn spálne vyrobený vo svetlých farbách, potom budú tmavé záclony a niekoľko tmavých doplnkov vyzerať vynikajúco.

Pozrite si ďalšie záclony v týchto e-shopoch:

Možnosti štýlu

klasický – prvoradá je prirodzenosť, preto by mali byť záclony vyrobené z prírodných materiálov. Zmeniť výšku stropu môžu lambrequins, ktoré potrebujú visieť. Farba záclon by mala byť kombinovaná so stenami alebo by mala mať rovnaký vzor, ako zvyšné textílie v interiéri

– prvoradá je prirodzenosť, preto by mali byť záclony vyrobené z prírodných materiálov. Zmeniť výšku stropu môžu lambrequins, ktoré potrebujú visieť. Farba záclon by mala byť kombinovaná so stenami alebo by mala mať rovnaký vzor, ako zvyšné textílie v interiéri Hi-Tech – prísne a stručné záclony by mali mať jasné čiary. Ak sa používa tyl, malo by to byť jednoduché. Pokiaľ ide o materiál, je lepšie si vybrať hodváb alebo brokát. Farba záclon by mala byť v súlade s okolím, ale je žiaduce, aby boli sivé farby.

– prísne a stručné záclony by mali mať jasné čiary. Ak sa používa tyl, malo by to byť jednoduché. Pokiaľ ide o materiál, je lepšie si vybrať hodváb alebo brokát. Farba záclon by mala byť v súlade s okolím, ale je žiaduce, aby boli sivé farby. moderný Je to príležitosť experimentovať, čo znamená, že záclony môžu mať zjednodušené tvary a asymetrickú dĺžku. Vlnité záclony nie je možné opraviť. Biela rímsa v kombinácii s béžovou záclonou sa tmavou výšivkou doplní štýl.

Kúpiť alebo šiť?

Nie vždy v obchodoch nájdete ideálnu voľbu pre konkrétnu spálňu. Vždy potrebujete niečo zvláštne, niečo, čo nikto iný nemá. To je dôvod, prečo sa môžete obrátiť na štúdio, v ktorom profesionálni krajčíri vytvoria doslova umelecké dielo. Riešenie krajčírkou je najlepšou voľbou, pretože zákazník sa nemusí obmedziť len na určitý počet farieb a materiálov, ako v obchode. Špecialista môže vyjadriť všetky svoje želania a dospieť ku kompromisnému riešeniu. Pred odoslaním zákazky do ateliéru potrebujete zmerať okno a určiť veľkosť a dizajn budúcej záclony. Niektoré ženy potrebujú urobiť všetko sami, preto si častokrát vlastnoručne ušijú aj záclony. Táto metóda je najzaujímavejšia a najekonomickejšia, pretože peniaze idú len na materiál.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: