Studené či teplé farby do kuchyne

Viete, že výber farby v kuchyni či jedálni môže podporiť alebo naopak potlačiť vašu tvorivosť pri príprave jedál alebo chuť do jedla? Farby oslovujú naše podvedomie a vplývajú na emócie. Ich výber podlieha nie len individuálnemu vkusu, ale aj móde. V prípade spojenia kuchyne s obývačkou sa farebný výber navzájom zlaďuje. V oddelenej kuchyni si môžete pokojne dovoliť aj čiastočné farebné odlíšenie.

Aby nám v kuchyni chutilo

Pri výbere kuchynskej zostavy a farieb by mal mať posledné slovo ten, kto doma najviac varí. V kuchyni totiž strávi pomerne veľa času. Aj taká „maličkosť“, ako farebná nepohoda, môže spôsobiť dlhodobý podvedomý stres. Jedlo pripravované v takomto prostredí a psychickom rozpoložení kuchára či kuchárky by vám v konečnom dôsledku ani nemuselo chutiť. Dobrou farbou podporíte dobrú náladu, kreativitu pri príprave jedla, ba dokonca ňou môžete znižovať únavu. Vhodne zvolené farby pri stolovaní podporia chuť do jedla a dobrú komunikáciu v rodine.

Vyberáte farby podľa aktuálnych módnych trendov? Móda je veľmi rýchlo pominuteľná a aktuálny výstrelok môže byť už zajtra opozeraný. Ak vám to však neprekáža, pokojne po aktuálnych trendoch siahnite. Dôležité je v prvom rade to, ako sa v interiéri cítite vy sami. Ak považujete kuchyňu za dlhodobú investíciu, výstrelkom sa vyhnite. Zvoľte nadčasové materiály a farby. Týka sa to najmä podlahy a kuchynskej zostavy. Trendy uplatnite na finančne menej náročných a pomerne ľahko vymeniteľných prvkoch. Týka sa to napr. farby na stenu, sedákov, závesov, či doplnkov.

Voľba farby do kuchyne nemôže byť vytrhnutá z celkového koncepčného riešenia interiéru. Okrem individuálnych preferencií veľa napovie aj samotná dispozícia miestnosti. Zvážiť treba prirodzené svetelné parametre, či orientáciu voči svetovým stranám. Na sever orientovaná alebo malá a tmavšia miestnosť si doslova žiada svetlé a optimistické farby. Väčší a presvetlený priestor znesie aj tmavšie odtiene. Zosúladiť však treba všetko: podlahu, kuchynské skrinky, pracovnú dosku, zástenu, spotrebiče a farbu stien. Ako posledné sa prispôsobujú pohyblivé a relatívne ľahko meniteľné prvky, ako sú tienidlá na svetlo, stôl, stoličky, doplnky, či okenné tienenie.

Teplé farby, ako žltá, oranžová, červená a hnedá, v mäkkých odtieňoch podporujú chuť do jedla. Nemusí to ale platiť pre výrazné odtiene použité na väčšej ploche, ako sú citrónová žltá, či krikľavá červená. Diétne majú pôsobiť studené farby. Patrí k nim modrá, zelená, modrofialová a najmä ich intenzívne odtiene. Všetko ale závisí od spôsobu, ako sú použité.

Biela v kuchyni je a bude obľúbená stále. Symbolizuje najmä čistotu. No zároveň je neosobná a chladná. Preto sa od nej súčasné trendy odklonili, konkrétne v prípade použitia bielej súčasne na stenách aj na nábytku. Prednosť teda majú farby, ktoré pôsobia pozitívne na naše emócie. A nevadí, ak sa ich v jednom priestore stretne aj viac. Kuchynská zostava má dovolené obliecť sa celá do farby. K tým najmódnejším momentálne patria tyrkysová, petrolejová modrá, žltá kurkumová, šafránová, horčicová, oranžová, olivová zelená. z drevín vedie dub, orech a tik, veľa sa používa aj sklo a kov. K zvolenej hlavnej farbe na nábytku sa doladia spotrebiče, doplnky, ale aj farba steny.

