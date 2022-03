Tapety do detskej izby povzbudia fantáziu

Každá detská izba by mala mať svoj vlastný štýl. Na prvý pohľad by malo byť zrejmé, či ide o dievčenskú alebo chlapčenskú izbu. Steny môžu odzrkadľovať individuálne sny dieťaťa, obľúbené farby, ale aj postavičky z detských filmov a hier. Ak budú steny plné inšpirácie, postačí len niekoľko kúskov funkčného nábytku v neutrálnych farbách a detský svet bude kompletný. Tapeta do detskej izby je nanajvýš originálnym nápadom. Pri jej výbere zvážte, okrem individuálnych prianí dieťaťa, aj veľkosť a orientáciu miestnosti, ako aj množstvo svetla. Tapetou viete zamaskovať akýkoľvek neduh v detskej izbe.

Tapeta v detskej izbe je bránou do iného sveta

Tapeta je výborným pomocníkom aj pri narábaní s priestorom. Zvislými pruhmi izbu opticky predĺžite. Ak je interiér menší, zvoľte tapetu s menším a jemnejším vzorom. Zlomy stien nahrávajú kombinácii vzorov, najlepšie z jednej kolekcie kvôli zachovaniu jednotnej farebnosti. Tmavšiu izbu rozjasníte aplikáciou žiarivých farieb. V prípade veľkej izby aplikujte na jednu stenu tapetu s výrazným a veľkým vzorom, ostatné steny stačí len vymaľovať. Tapety s veľmi dominantným vzorom, farbou, či postavičkami najlepšie vyniknú na veľkej ploche steny. Zvyšné steny v miestnosti už netapetujte. V ponuke však nájdete aj tapety spolu so samolepkami, ktoré môžete nalepiť na steny s maľovkou a nadviazať tak na motív na tapete.

Rozdielnosť ponuky tapiet vyplýva z odlišností chlapčenského a dievčenského sveta. Každá skupina má svoje vlastné predstavy, sny aj priania. Tomu sa prispôsobili aj výrobcovia tapiet. Chlapci obľubujú prírodné farby a motívy, postavičky zo sveta zvieracej ríše, filmové postavičky a technický svet automobilov a robotov. Romantickej duši dievčat sa prihovárajú jemnými pastelovými farbami a menšími vzormi. Malé slečny uprednostňujú svet rozprávok a bábik, väčšie si doprajú pestrosť rôznych vzorov, ktorá je prispôsobená jednotlivým zákutiam izby, napr. iný vzor za posteľou, iný za písacím stolom a podobne. U teenagerov sú vo väčšej obľube samolepky než samotné tapety.

