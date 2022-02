Umývadlá do kuchyne musia byť odolné

Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale až 60 % prác v kuchyni sa aj napriek umývaniu riadu v umývačke odohráva práve v dreze, a tak ho možno považovať za skutočné srdce kuchyne. Jeho výber preto rozhodne netreba brať na ľahkú váhu.

Čo všetko v sebe skrýva kuchynský drez?

Možnosti osadenia

Z hľadiska spôsobu osadenia drezu rozlišujeme dve základné možnosti – zabudovanie zhora alebo zospodu. Najbežnejší a najjednoduchší spôsob je osadzovanie zhora do otvoru vyrezaného v pracovnej doske. Vizuálne dokonalejšiu, no na vyhotovenie náročnejšiu alternatívu predstavuje zapustenie do roviny s pracovnou plochou. Dizajnovo najčistejší a aktuálne obľúbený je spôsob zabudovania drezu zospodu pod pracovnú dosku tak, že doska prekrýva okraj drezu. Takéto riešenie je vhodné pri pracovných doskách z prírodného alebo umelého kameňa, prípadne z iných kompozitných materiálov. V ponuke však stále nájdete aj tzv. naložené drezy, ktoré sa inštalujú medzi dve pracovné dosky.

Veľkosť a tvar

Veľkosť a tvar drezu sú ovplyvnené veľkosťou a vybavením kuchyne, ako aj početnosťou rodiny. Ak máte menšiu kuchyňu a na umývanie väčšiny riadu používate umývačku, drez s dvomi veľkými vaničkami a veľkou odkvapkávacou plochou by bol pre vás zbytočný. V takomto prípade vám dobre poslúži aj drez s jednou veľkou vaničkou. Ten môže byť doplnený jednou menšou vaničkou – tá sa dá využiť pri čistení či odkvapkaní zeleniny. Ak je vás však doma viac a umývačku riadu nemáte, ani o nej v blízkej budúcnosti neuvažujete, je dobré siahnuť po väčšom dreze s veľkou odkladacou plochou, ktorý oceníte pri umývaní objemnejších hrncov a veľkých plechov, ktoré sa do umývačky nevmestia. Rovnako treba myslieť aj na to, že v umývačke skrátka všetok riad neumyjete – aj krehké sklo či jemný porcelán si vyžadujú ručné umytie. Čo sa týka tvarových možností drezov, v ponuke nájdete obdĺžnikové, štvorcové, kruhové aj rohové. V malých kuchyniach hrajú, s ohľadom na priestor, prím najmä menšie štvorcové a kruhové drezy bez odkvapkávacej plochy, vo veľkých kuchyniach sa tešia obľube najmä modely s obdĺžnikovým pôdorysom, pričom existuje možnosť dať si vyrobiť drez presne podľa vlastných požiadaviek na mieru. Ak hovoríme o veľkosti či tvare, je nevyhnutné spomenúť, že čoraz väčšej obľube sa teší aj doplnkový sortiment v podobe dosiek na krájanie a odkvapkávačov, ktoré presne zapadnú do otvoru výlevky a ponúknu tak nový pracovný priestor, čo oceníte nie len v malej kuchyni.

Hĺbka drezu

Pri výbere drezu si určite všímajte aj jeho hĺbku. Mnohé modely, najmä lacnejšie, prípadne antikorové, sú hlboké len asi 15 cm, niekedy aj menej. Voda tečúca z takéhoto plytkého drezu ľahko postrieka okolité spotrebiče a pracovnú dosku. Pri výbere je preto ideálne voliť modely s hĺbkou 19 až 25 cm.

Výber batérie

Batéria by mala vždy harmonizovať s drezom aj celkovým vzhľadom kuchyne. Ovláda sa pákou, klasickým kohútikom či senzorom a môže byť vybavená výsuvnou sprškou, ktorá značne uľahčí umývanie rozmerného riadu. Pozor dajte, ak bude drez umiestnený pod oknom, čomu je potrebné prispôsobiť tvar batérie aj jej umiestnenie, aby nekolidovala s krídlom okna. Na trhu dnes nájdete aj varianty, ktoré možno sklopiť alebo zastrčiť do pracovnej dosky.

Odtoky

Každý drez by mal byť vybavený prepadovým odtokom, ktorý zabráni jeho pretečeniu, ak je hlavný odtok uzatvorený alebo upchaný. Odtoky moderných drezov sú väčšie ako kedysi – ich priemer je zjednotený na veľkosť 3,5″ – takže umožňujú inštaláciu drvičky odpadu.

Materiál

Okolo kuchynského drezu je neustále rušno, a tak je nesmierne dôležité, aby bol drez vyrobený z kvalitného materiálu – musí byť dostatočne mechanicky odolný, nemal by mu prekážať styk s vodou, potravinami či mastnotou a v neposlednom rade by sa mal aj ľahko udržiavať. Na výber máte obľúbenú nehrdzavejúcu oceľ, odolnú keramiku, čoraz obľúbenejšie kompozitné materiály, tvarovo variabilný Corian či tradičný smalt, ktorý je však veľmi citlivý a rýchlo sa opotrebuje – na trhu sa v súčasnosti nachádza len obmedzená ponuka.

Keramika

predstavuje jeden z najtvrdších materiálov používaných v kuchyniach, veľmi dobre odoláva poškriabaniu a nárazom, problematický však môže byť pád ťažkého predmetu. Keďže sa vypaľuje pri teplotách nad 1 200 °C, komfortne odolá aj vysokým teplotám. Drezy z keramiky sú farebne stále aj pri pôsobení priameho slnka, odolné voči poškriabaniu či fľakom a vďaka hladkému povrchu bez škár a spojov sú hygienicky neškodné a nenáročné na údržbu.

Drezy z nehrdzavejúcej ocele sa u nás aj napriek nástupu iných materiálov stále tešia najväčšej popularite. Keďže materiál nemá žiadne póry, povrchová vrstva nenasakuje nečistoty, navyše je odolný proti vysokým teplotám. Hladký povrch zabraňuje usádzaniu nečistôt a plusom môže byť aj relatívne nižšia cena (samozrejme v závislosti od typu a výrobcu). Nevýhodou materiálu je náchylnosť na poškriabanie či zmatnenie, existujú však aj drezy s profilovaným alebo matným povrchom, ktoré vzniku podobných problémov predchádzajú.

Čoraz viac z nás siaha pri výbere drezu po kompozitných materiáloch (fragranit, silgranit a iné), ktoré sa súhrne označujú ako granit alebo umelý kameň. Podobne ako v prípade pracovných dosiek ide o zmesi kamenných drvín, spojív a farbív, ktoré dosahujú tvrdosť kameňa a súčasne sa dajú dobre opracovávať a tvarovať. Takéto drezy sú mechanicky odolné, farebne stále, hygienicky neškodné a na rozdiel od antikorových modelov na nich nevidno zaschnuté kvapky vody. Plusom je možnosť vybrať si kuchynskú batériu z rovnakého materiálu aj v totožnom farebnom vyhotovení.

Čoraz obľúbenejším riešením je, ak drez a pracovnú dosku tvorí jednoliaty materiál, akým je napríklad umelý kameň Corian. Pevný materiál vyrobený z jemne namletej zmesi prírodných minerálov a polymetyl-polymetakrylátovej živice sa dá rezať, frézovať, brúsiť či lepiť podobne ako drevo, jeho použitím nevznikajú spoje ani škáry, takže nedochádza k tvorbe plesní. Vďaka možnosti tepelného spracovania ponúka navyše absolútnu tvarovú variabilitu. Krátkodobo odoláva teplotám do 360 °C, dlhodobo znesie teplotu až 180 °C.

Stále častejšie sa v súvislosti s drezom a kuchyňou ako takou skloňuje pojem kuchynské umývacie centrum. To okrem vhodne zvoleného a zabudovaného drezu a batérie zahŕňa systém triedeného odpadu, ktorý sa umiestňuje do skrinky pod drezom, prípadne ďalšie organizačné systémy a drvič odpadu.

