Vaňa ako stredobod nielen kúpeľne

Hoci sa to nezdá, výber vane je dôležitý. Predsa len, je to vec, ktorú používame dennodenne. Vaňu vyberáme tak, aby vydržala čo najdlhšie. Poďte si vybrať vaňu na základe veľkosti, tvaru a materiálu. Vaňa už dávno nie je nedostupným luxusom. Vďaka širokému výberu sa hodí prakticky do každej kúpeľne – od veľkých, až po malé, kde sa nad ňu môže pripevniť zástena a bude plniť aj funkciu sprchovacieho kúta. Aké tvary sa kam hodia a aké materiály vaní sú dostupné? To všetko sa dozviete..

Miesto pre dokonalý odpočinok

Veľkosť a tvar vane V prvom rade si vezmite meter a premerajte, aká veľká vaňa sa vám do kúpeľne vojde. Veľkosť by sa mala odvíjať aj od výšky osôb, ktoré ju budú využívať. Čím väčšia vaňa, tým bude kúpanie samozrejme pohodlnejšie. Na druhej strane viac zaplatíte – nielen za vaňu, ale aj za vodu. Tvar môžete vyberať z klasických obdĺžnikových, cez rohové, až po asymetrické. Obdĺžnikové vane sa hodia aj do menších kúpeľní. Rohové vane lepšie zapadnú do väčších kúpeľní. Veľké rohové vane sú vhodné aj pre dve osoby. Asymetrické vane sa perfektne prispôsobia vašej kúpeľni. Vďaka tomu sú vhodné aj do menších kúpeľní, kde využijú každý centimeter.

Výber materiálu Čo všetko môžeme pri výbere materiálu zohľadniť? Napríklad aj to, či si doma farbíte vlasy, doprajete bylinné kúpele alebo si farbíte zašlú bielizeň. Odolný povrch uvítate aj v prípade, že vo vani kúpete psov. Deti ocenia protišmykový povrch, rovnako ako ľudia v pokročilom veku. A ak vydržíte ležať vo vani hodiny, oceníte materiál, ktorý dlhšie uchová teplú vodu.

Akrylát Na slovenskom trhu nájdete mnoho vaní vyrobených z akrylátu. Dajú sa z neho vytvoriť vane najrôznejších tvarov – od klasických obdĺžnikových až po asymetrické. Výhodou je aj jednoduchá inštalácia vaňových doplnkov. Od madiel po podhlavníky. Do vane ľahko vyvŕtate potrebné otvory. To so sebou nesie aj nevýhodu, akrylát je relatívne mäkký a ľahko sa poškriabe.

Pozrite si vane v týchto e-shopoch:

Quaryl Podobné vlastnosti ako akrylát má quaryl. K výrobe vaní sa používa od roku 2001. Je predurčený pre predtým nemysliteľné dizajnové riešenia. Nepotrebuje vonkajšiu sklolaminátovú výstuž a podporné dosky laminované pod dnom vane. Je homogénny, neporézny, s plne prefarbenou vnútornou štruktúrou a vysokým leskom povrchu. Veľkou výhodou je odolnosť proti mechanickému namáhaniu, je oteruvzdorný a odolný proti všetkým bežne používaným chemickým substanciám. Navyše disponuje protišmykovým povrchom a dobre sa udržiava. Ďalším plusom je, že má dobré termoizolačné vlastnosti.

Oceľové smaltované vane Smalt je materiál príbuzný sklu a porcelánu. Funguje ako ochranná vrstva na kove. Z odboru šperkárstvo sa presunul aj do našich kúpeľní. Je veľmi odolný voči kozmetickým prípravkom, vrátane farieb na vlasy. Smalt patrí medzi veľmi tvrdé materiály, s tým sa spája aj nevýhoda – je krehký. Preto dávajte pozor, aby vám do vane nič ťažké nespadlo. Ak sa predsa len stane nehoda, neprepadajte panike. Smalt je opraviteľný. Ďalšou výhodou je, že je neporézny, čo má vplyv na stálosť farby aj hygienu. Pri jeho údržbe ale nepoužívajte abrazívne prostriedky. Smaltované vane sú drahšie, ak by ste sa radi naložili do vane rohovej či atypickej, počítajte s tým, že odľahčíte svoju peňaženku. To platí aj pri špeciálnej úprave povrchu, napríklad protišmykovej. Na dotyk je smalt studený a tvrdší.

Liatinové smaltované vane Ak milujete dlhé kúpele, určite uvítate vaňu z liatiny. Jej výhodou sú výborné termoizolačné vlastnosti. Veľmi luxusne pôsobia liatinové vane na nôžkach, ktoré je možné umiestniť aj do priestoru.

Vane spojené s prírodou Luxusný vzhľad vašej kúpeľne zaistia aj netradičné materiály. Pripravte sa ale na to, že sa ich cena môže pohybovať aj okolo tisícov. Veľmi dobre vyzerajú kamenné vane. Sú odolné, ale potrebujú špeciálnu starostlivosť. Na dotyk pôsobia tvrdo a studeno. Nekonečné tvarové možnosti ponúkajú vane z umelého mramoru. K dispozícii je aj živý materiál ako drevo. Na výrobu sa používajú tropické dreviny, ktoré vďaka prostrediu, v ktorom bežne rastú, odolávajú vlhkosti a jej výkyvom.

Hydromasážne vane Po náročnom dni v práci, športovom či rodičovskom výkone si iste radi oddýchnete. Presileným svalom aj mysli uľaví pobyt v hydromasážnej vani. Jej umiestnenie a inštaláciu starostlivo premyslite. Investícia do tohto systému je nemalá. Montáž súvisí s vedením elektroinštalácie, odpadov, prívodov vody pre batériu. Hydromasážne vane ponúkajú okrem relaxačného kúpeľa aj ďalšie bonusy – napríklad dezinfekciu, ohrev vody či podhladinové osvetlenie.

K vani patrí zátka Malým, ale dôležitým prvkom je zátka. Samozrejme sa môžete vrátiť do svojho detstva a zvoliť čiernu gumu primontovanú k vani na retiazke. Ak chcete namiesto nostalgie funkčnosť, vyberať môžete medzi mechanickými vaňovými zátkami aj zátkami so sitkom. Zvoliť môžete medzi ovládaním tiahlom, jednoduché riešenie ponúka tzv. klik-klak zátka. V tomto prípade však dajte pozor na tesnenie, ktoré nebýva stopercentné.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: