Záhradný stôl môže byť kovový, plastový aj drevený

Posedenie na záhrade si môžete spríjemniť kvalitným nábytkom, ktorý odoláva aj nepriaznivému počasiu. Rozmery a veľkosť záhradného stola si vyberajte podľa toho, na aký účel ho budete najčastejšie využívať. Plánujete si kúpiť iba malý stôl, aby ste si vychutnali kávu na záhrade? Alebo ste častým hostiteľom a radi grilujete pre rodinu a priateľov? Prispôsobte váš stôl obľúbeným aktivitám. Kúpa nábytku do záhrady tiež závisí od toho, na aké miesto chcete sedenie so stolom umiestniť. Bude sa nachádzať vo voľnom priestranstve záhrady alebo pod pergolou či altánkom? Od týchto faktorov závisí materiálové a povrchové spracovanie. Všeobecne však platí, že keď nábytok do záhrady, tak ľahko udržiavateľný, no zároveň trendový.

Plastový záhradný stôl

Ak potrebujete finančne dostupnejšie riešenie, plastový bude tou správnou voľbou. V ponuke nájdete stoly rôznych veľkostí, tvarov a farebných prevedení. V súčasnosti sú obľúbené najmä zelené alebo antracitové plastové stoly. Aj keď spracovanie plastového druhu nábytku je kvalitnejšie ako v minulosti, nepočítajte s vysokou stabilitou.

Kovový záhradný stôl

Bezproblémovú údržbu budete mať napríklad pri kúpe hliníkového záhradného stola. Toto materiálové spracovanie ponúka moderné dizajnové stoly, ktoré si poradia aj s prudkým slnkom či dažďom a nemusíte sa báť, že vám hliník zhrdzavie. Ak si vyberáte k stolu aj stoličky z rovnakého materiálu, pri tomto type materiálu je vhodné zvoliť podrúčky napríklad z dreva, aby ste sa cítili pohodlne aj v záhradnom kresle či stoličke.

Pozrite si záhradné stoly v týchto e-shopoch:

Drevený záhradný stôl

Drevené záhradné stoly sa stále tešia veľkej obľube. Dokážu vytvoriť príjemné posedenie nielen v záhrade domu, ale aj na chate či chalupe. Ak si chcete dopriať luxusnejší drevený stôl, zvoľte napríklad teakové drevo. Síce si budete musieť siahnuť hlbšie do peňaženky, ale tento typ stola vám zaručí nielen kvalitu, ale aj zaujímavý a nadčasový dizajn. Ak ste sa rozhodli pre kúpu dreveného stola, dôležité je aby hrúbka jeho dosky bola dostatočne silná, pri tých väčších aspoň 3 cm. Najmä pri rozmernejších stoloch je potrebná stabilita a pevnosť. K stolu patrí aj sedenie, preto keď ste si vybrali drevený nábytok, všímajte si, ako ďaleko od seba sú rozmiestnené drevené dosky a presvedčte sa, že výrobca nešetril materiálom. Pri výbere vášho záhradného stola so sedením dbajte na kvalitu, odolnosť a údržbu. Nezabúdajte však na dizajn, aby ste sa aj v záhrade cítili príjemne. Správne zvolený štýl nábytku môže mať pokojne jednoduché línie – čo je momentálne trendom – a pritom z neho môže vyžarovať elegancia. Grilovacia sezóna sa začína, už viete za aký stôl posadíte vašich priateľov?

Pozrite si aj tieto záhradné stoly:

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: