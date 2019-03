Čaputová by mohla pritiahnuť aj časť voličov Kotlebu a Harabina, myslí si politologička

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) – Podľa politologičky Filozofickej fakulty UK Dariny Malovej sa v 1. kole prezidentských volieb nekonalo žiadne prekvapenie.

Výsledky totiž podľa nej viac-menej zodpovedajú posledným prieskumom zverejneným ešte pred moratóriom. Malová si myslí, že Zuzana Čaputová ukázala svoju schopnosť osloviť nejednotný segment voličov s rôznymi názormi – od liberálov až po ľudí nespokojných so súčasnou situáciou.

Čaputovej kampaň bola podľa Malovej efektívna, autentická a konzistentná a tento štýl by si mala zachovať aj v kampani pred druhým kolom prezidentských volieb, v ktorom sa stretne s Marošom Šefčovičom. „Ľudia uvítali jej nekonfliktný štýl. Na negatívnu kampaň nereagovala negatívne. To by malo fungovať aj pri druhom kole,“ povedala pre agentúru SITA Malová.

Myslí si, že Čaputová by mohla pritiahnuť aj časť voličov Mariana Kotlebu a Štefana Harabina, ktorí sú nespokojní sú súčasnou politickou elitou. K Čaputovej víťazstvu v prvom kole, v ktorom získala vyše 40 percent hlasov, pomohlo podľa Malovej aj načasovanie prezidentských volieb skoro presne rok po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

