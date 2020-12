Čaputová mala radšej priamo vyzvať Matoviča, aby odstúpil (komentár)

Slovensko sa nateraz vyhlo celoplošnému testovaniu, ale začnú platiť určité obmedzenia pre občanov. Nie je to klasický lockdown, no nebudeme si môcť žiť tak ako doteraz.

Premiér Igor Matovič priznal, že prehral súboj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. „Nasledujúce týždne nepôjdeme cestou, ktorou som túžil ísť ja. Pôjdeme cestou, ktorú zastávala najväčšia autorita štátu, prvý ústavný činiteľ, a ja čestne priznávam, že tento boj som prehral,“ povedal premiér.

Samozrejme, uznanie porážky nebolo pre premiéra jednoduché. Treba však pripomenúť, že ho neporazila iba hlava štátu, ale aj verejnosť. Určite k tomu prispeli aj preferencie, ktoré nie sú také, aké si Matovič predstavoval.

Čaputová mohla byť taktickejšia, alebo vyzvať Matoviča na odstúpenie

Súboj medzi prezidentkou a premiérom je čoraz viditeľnejší. Jasné je, že Čaputová hovorí predovšetkým to, čo hovoria aj ľudia a prispieva to k jej popularite. Sama by si však mala uvedomiť, že niekedy je lepšie mlčať a vyjasniť si to medzi štyrmi očami a iba, ak by ani to nepomohlo, predstúpiť s vlastným názorom pred verejnosť.

Inak sú aj jej vyjadrenia tak trochu alibistické. Všetkým je jasné, že v boji s koronavírusom vládne v krajine totálny chaos. Dnes nevieme, čo bude zajtra, v tom má hlava štátu pravdu. Matovič bojuje so všetkými, ktorí nemyslia tak ako on. Mal by si zvyknúť, že nie je najmúdrejší a mal by viac počúvať aj iných. Neznamená to však, že by sa mal vzdať boja s pandémiou.

Prezidentka ale vyzvala premiéra, aby zvážil, že odovzdá manažovanie koronakrízy inému členovi vlády. Mala ho radšej vyzvať, aby odstúpil z postu predsedu vlády a tak jasne vyjadriť svoj politický postoj, že iná vláda by pre Slovensko bola lepšia. Kto iný by mal totiž riadiť najťažšiu situáciu v krajine, ak nie vo voľbách zvolený predseda vlády? Určite nie niekto z ministrov, pričom premiér by bol iba figúrkou. Kto z nás by s niečím takým súhlasil?

Máme tu lockdown, ktorý nie je lockdownom

Aj keď sa premiér niekoľkokrát zmienil, že vyhrala prezidentka a máme lockdown, pravdou je, že trochu preháňa. Nevyhral nikto, vyhráva len COVID-19. Namiesto politických prestreliek s hlavou štátu alebo ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, by mal Matovič radšej viac komunikovať s občanmi.

Vyžadujú si to predovšetkým najnovšie opatrenia hlavného hygienika Jána Mikasa, lebo ich dodržiavanie stojí na svedomí ľudí. Týka sa to predovšetkým obmedzenia pohybu, ktoré počas Veľkej noci vyvolalo veľa nevôle. Tentoraz sa na občanov iba apeluje, aby zostali doma.

Otázkou je, či sme natoľko svedomití, aby sme sa niečoho vzdali v prospech všeobecného dobra. Podľa posledných správ zo slovenských miest asi nie. Napriek zákazu chodíme do reštaurácií, ktoré úmyselne porušujú nariadenia. Rúška si síce dáme, ale iba keď nás nepustia do budovy. Naďalej nedodržiavame zákaz zhromažďovania na jedom mieste.

Myslí si niekto, že počas Vianoc nebude masová migrácia na východ? Určite nie. Netreba sa preto diviť ani zúfalstvu Igora Matoviča, ktorý nevie, čo má robiť. Nejde len o to, či má alebo nemá na to riadiť krízu, ale aj o to, ako mu v tom pomáhame. Nielen jemu, ale všetkým nám. Pretože zatiaľ som nepočul o tom, že by niekto iný prišiel s rozumným riešením.