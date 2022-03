Čaputová môže prísť o ďalších voličov, podľa politológa bude prepad jej dôveryhodnosti ešte pokračovať

Prezidentka Zuzana Čaputová nemusí mať ešte pokles dôveryhodnosti za sebou a môže ďalej strácať podporu medzi voličmi. Pre agentúru SITA to povedal politológ Juraj Marušiak.

„Obavám sa, že vzhľadom na to, čo sa deje, určite bude ešte obdobie veľkých konfrontácií, ktoré nás čakajú aj v súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine. Môže sa to teda stať. Asi by mala možno nejako lepšie preukázať svoju nadstraníckosť,“ reagoval Marušiak na otázku, či bude pokračovať prepad dôveryhodnosti hlavy štátu.

Prezidentke klesla dôveryhodnosť

Prezidentke Čaputovej dôveruje 42 percent opýtaných a nedôveruje 56 percent. Vyplynulo to z februárového prieskumu agentúry Focus pre reláciu TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom.

V porovnaní s prieskumom z novembra 2021 dôveryhodnosť hlavy štátu poklesla o 10 percent. V septembri 2020 v prieskume Focusu prezidentke pritom dôverovalo 66 percent opýtaných.