Čaputová robí Slovensku veľmi dobrý imidž a v tom „prerástla“ svojich predchodcov

V tom, ako prezidentku Zuzanu Čaputovú prijalo zahraničie, „prerástla“ svojich predchodcov. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala Darina Malová z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Podľa nej sa hlava štátu snaží napĺňať priority, s ktorými do úradu nastúpila. Pripomína však, že má limitované právomoci, a to najmä vzhľadom na systém parlamentnej demokracie, v ktorom pôsobí. Či sa Čaputovej podarí udržať si nadstraníckosť, sa zatiaľ podľa politologičky predpovedať nedá. V jej doterajšom pôsobení však chyby nevidí.

Štýl komunikácie a vystupovania

V pondelok 15. júna uplynul rok od inaugurácie Zuzany Čaputovej. Malová si myslí, že hlave štátu sa darí vytvárať Slovensku „veľmi dobrý imidž“ v zahraničí, a to štýlom jej komunikácie a vystupovania.

„Myslím si, že v tomto ohľade sa to nepodarilo ani jednému z jej predchodcov,“ konštatovala politologička s tým, že preto podľa nej ide o úspech, lebo je to niečo, čo nebolo plánované a naplánovať sa to ani nedá.

Počas prvého roku v úrade sa podľa Malovej snaží Čaputová napĺňať priority, s ktorými do Prezidentského paláca prišla. Ide o ochranu liberálnej demokracie, environmentálne témy a spravodlivosť.

„Artikulovaním týchto tém sa stáva akýmsi svedomím krajiny a rôznych ľudí, ktorí majú pocit, že nie sú v politike dostatočne reprezentovaní. Týka sa to menšín, znevýhodnených, marginalizovaných skupín, detí a seniorov,“ vysvetlila Malová.

Dôležitá úloha prezidentky

Prezidentské právomoci sú však limitované. „Ona má veľmi obmedzenú moc, čo vyplýva z logiky nášho parlamentného systému demokracie. V rámci toho čo robí, sa snaží jednoznačne napĺňať svoj program a tým spôsobom, ako ona reprezentuje Slovensko v zahraničí, má ešte bod navyše, lebo naozaj robí veľmi dobrý imidž Slovensku,“ dodáva odborníčka.

Slovensko sa však podľa nej bude musieť vysporiadať s ekonomickými následkami koronavírusu, kde bude mať prezidentka dôležitú úlohu.

„Udržať mieru súdržnosti, čo je vlastne jeden z jej veľmi často podčiarkovaných cieľov, nebude jednoduché, takže sa nedá naplánovať, čo ju čaká,“ hovorí politologička. Myslí si však, že Čaputová má predpoklady stať sa jednotiacim prvkom, ktorý bude vyvažovať koalično-opozičné strety a konflikty.

Či sa prezidentke podarí udržať si svoju nadstraníckosť, je podľa politologičky predčasné hodnotiť. Pripomína však, že sama Čaputová sa vždy hlásila k environmentálnym prioritám a k liberálno-demokratickým hodnotám, kde môže dochádzať ku stretom so súčasnou vládnou koalíciou.

„Nedá sa to naplánovať, ale myslím si, že pani prezidentka sa bude musieť viac profilovať vo vzťahu ku koaličným stranám,“ uzavrela Malová.