Carvajal nedohral po incidente finále Ligy majstrov, do prípravy na MS v Rusku sa však zapojí

MADRID 29. mája (WebNoviny.sk) – Španielska kráľovská futbalová federácia (RFEF) v pondelok potvrdila, že pravý obranca Realu Madrid Dani Carvajal sa zapojí do prípravy reprezentačného tímu na blížiace sa majstrovstvá sveta v Rusku (14. júna – 15. júla).

Carvajal pre zranenie stehna nedohral sobotňajšie finále Ligy majstrov 2017/2018, zdravotnú indispozíciu utrpel po zákroku zadáka FC Liverpool Andyho Robertsona. Ak by sa 26-ročný hráč nestihol včas zotaviť do začiatku šampionátu, bola by to pre neho druhá neúčasť na vrcholnom podujatí za sebou, keďže pre podobné zranenie vynechal aj ME 2016 vo Francúzsku.

„Vyšetrenia preukázali, že rozsah zranenia je malý, dokonca je to menej vážne ako som si myslel, takže som tu, aby som sa čo najskôr dal do poriadku. Triumfovali sme v LM, čo bolo niečo úžasné, ale teraz sa už koncentrujem na pôsobenie v národnom tíme,“ povedal Carvajal španielskym novinárom.