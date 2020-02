Časti Slovenska čakajú biele voľby. Snehové búrky prinesie víchrica Bianca

V niektorých, najmä stredných častiach Slovenska sa voliči pravdepodobne budú musieť brodiť snehom do volebných miestností. Na Slovensko totiž mieri ďalšia víchrica, ktorú pomenovali Bianca. Tá prinesie už zo štvrtku na piatok sneženie, ktoré bude na viacerých miestach aj veľmi silné. Podľa serveru iMeteo.sk, vyskytnúť sa môžu aj snehové búrky.

Padať budú obrie vločky

Aj v piatok očakávajú meteorológovia intenzívne sneženie, ktoré bude postupovať od západu a rozšíri sa na veľkú časť stredného Slovenska. Následne sa presunú na východ. „Len v priebehu hodiny môže na mnohých miestach napadnúť aj päť centimetrov, snehové vločky budú veľké,“ predpovedá iMeteo.sk.

Snežiť by malo až od výšky 300 m n.m., v nížinách bude skôr pršať alebo dážď so snehom. Najviac snehu by na našom území malo pripadnúť v oblasti stredného Slovenska. V horských oblastiach môže napadnúť do 15, ojedinele až 20 cm snehu. Najmenej snehu sa očakáva v oblasti západného Slovenska. Tu by mal sneh napadnúť len v oblasti Malých Karpát a v oblasti Myjavy.

Rozfúka sa najmä na západe

Bianca opäť prinesie aj silný vietor. Najsilnejší hrozí na západe, predovšetkým v krajných a juhozápadných okresoch, kde sa nárazy vetra môžu dostať až k 90 km/h. Na východnom Slovensku by vietor nemuseli pocítiť vôbec.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na piatok výstrahu prvého stupňa pred silným vetrom . Vietor môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.