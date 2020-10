Celoplošné testovanie overí názory na premiéra, Matovič však stavil všetko na jednu kartu

Testovanie na COVID-19 sa môže zmeniť na testovanie názorov na aktivity premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a mnohí ľudia možno nebudú ochotní oddeliť svoje názory na činnosť vlády a predsedu vlády. Pre agentúru SITA to uviedol sociológ Michal Vašečka.

Štát v čase ohrozenia

Reagoval tak na plánované celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Matovič podľa Vašečku ohlásením testovania bez širšej diskusie stavil všetko na jednu kartu – buď bude premiérom prvej krajiny, ktorá bude schopná otestovať populáciu na koronavírus, alebo sa bude príklad Slovenska analyzovať a slúžiť ako prípadová štúdia o tom, čo urobiť inak a čoho sa prípadne vyvarovať.

Vašečka podotkol, že štát môže v čase ohrozenia, živelnej katastrofy či pandémie ľuďom prikázať povinné testovanie, očkovanie či zákaz vychádzania z domu alebo povinnú mobilizáciu.

Dočasné obmedzenie práv občanov je možné, no dôležité je, aby v demokratickom režime takéto obmedzenia boli dočasné, časovo jasne ohraničené a presvedčivo odkomunikované.

Testovanie v Číne bolo povinné

„Post-komunistické krajiny sú v tomto zmysle iné – na predchádzajúce režimy, ktoré ľuďom siahali na ich občianske i politické práva, bežne ľudia zareagovali druhým extrémom, a to predstavou, že štát nemá ľuďom do života nijako vstupovať, a ak to robí, ide o porušovanie ich práv. Preto je možné očakávať, že nezanedbateľná časť spoločnosti sa k testovaniu postaví odmietavo a nenechá sa otestovať,” doplnil sociológ. Podľa neho je pravdepodobné, že tých, čo sa odmietnu otestovať, bude viac ako si momentálne vedia vládni predstavitelia predstaviť.

Celoplošné testovanie môže mať podľa Vašečku význam, ako príklad uviedol testovanie v Číne. „Zároveň treba povedať, že vo Wu chane sa podarilo otestovať celú populáciu v autoritárskom štáte, kde by si ľudia nedovolili odporovať a testovanie bolo povinné,” vysvetlil.

Ako dodal, testovanie môže byť na Slovensku čiastočne úspešné, „no podľa všetkého nebude spĺňať podmienku testovania celoplošného”.

Najsilnejší prostriedok je dôvera ľudí

Sociológ zo Slovenskej akadémie vied (SAV) Miloslav Bahna predpokladá, že testovanie bude dobrovoľné a vzhľadom na okolnosti jeho vyhlásenia a komunikácie smerom k verejnosti sa na ňom zúčastní relatívne malá časť obyvateľov.

„Otázka, nestojí tak, či by štát ľuďom testovanie mohol prikázať, ale či by to mal robiť. Určite by to robiť nemal. Najsilnejší prostriedok proti šíreniu epidémie je dôvera ľudí a obmedzenie osobných kontaktov práve v oblastiach, ktoré nie sú verejne sledovateľné a sankcionovateľné – kontakty v rodinách, medzi kamarátmi či na pracoviskách. Silovým presadzovaním neprediskutovaných kontroverzných nápadov ničíme základnú dôveru medzi štátom a občanmi aj pocit vzájomnej spolu-zodpovednosti,” vysvetlil Bahna.

Vláda na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 18. októbra schválila návrh na celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus. Hlavná časť testovania sa uskutoční od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.

Pilotné testovanie bude 23. až 25. októbra v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín a Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov. Zatiaľ nie je jasné, či testovanie bude povinné alebo dobrovoľné.