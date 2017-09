Ceny elektriny pre domácnosti a malé podniky môžu vzrásť

BRATISLAVA 13. septembra (WebNoviny.sk) – Na možný rast cien elektriny pre domácnosti a malé podniky od nového roka upozorňuje aj alternatívny dodávateľ energií.

Zdražovanie elektriny pre nárast veľkoobchodných cien elektriny na burzách pripúšťa spoločnosť Magna Energia. Podľa nej vzrástli východiskové ceny potrebné pre výpočet regulovaných cien elektriny pre domácnosti.

„Viacročný pokles vystriedalo v niektorých prípadoch až štvrtinové zdraženie komodity na európskych burzách. Pri zachovaní platného regulačného vzorca by od januára budúceho roka malo dôjsť k zdraženiu elektriny tak pre domácnosti, ako aj malé podniky,“ uviedol manažér spoločnosti Magna Energia Martin Semrič.

Pri tarife DD2 tri eurá mesačne

Zároveň dodal, že to, ako sa vývoj na burzách nakoniec premietne do nákladov koncových odberateľov, bude záležať od definitívneho rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Ako vyplýva z cenového návrhu, ktorý alternatívny dodávateľ energií už predložil regulačnému úradu, pri jednotarifných sadzbách DD1-DD2 je medziročný nárast ceny komodity na úrovni od 8 do 24 %.

„Nakoľko ročné spotreby sú v priemere od jednej do štyroch megawatthodín nejde o dramatický nárast celkových ročných nákladov jednotlivých domácností. Napríklad pri tarife DD2 by to boli tri eurá mesačne,“ vysvetlil Semrič.

V sadze DD8 nárast o 17 percent

Ako ďalej dodal, pri dvojtarifných sadzbách DD3-DD4 ide pri štandardnom pomere spotreby o priemerný nárast ceny komodity od 14 % do 17 %. Pri dvojtarifných sadzbách DD5-DD6 od 11 do 17 %. V prípade sadzby DD7 ide o zdraženie o viac ako 25 %. V sadzbe DD8 je pri optimálnom pomere spotreby nárast ceny komodity o 17 %.

„Nakoľko však ročné spotreby sú v priemere do troch megawatthodín, nejde o významný nárast celkových ročných nákladov jednotlivých domácností,“ zdôraznil Semrič. Treba pre úplnosť dodať, že takzvaná silová elektrina, čiže samotná komodita, tvorila v minulom roku zhruba 33 % z koncovej ceny elektriny.

V prípade malých podnikov dochádza podľa spoločnosti Magna Energia pri jednotarifných sadzbách (DMP1-DMP3) k medziročnému nárastu ceny komodity na úrovni 17 %. Pri dvojtarifných sadzbách (DMP4-DMP6) ide pri štandardnom pomere spotreby o pokles ceny komodity vo výške 2 %.