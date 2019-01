Ceny Grammy budú mať po dvoch rokoch nového moderátora, roly sa ujme speváčka Alicia Keys

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Alicia Keys bude moderovať tohtoročné udeľovanie cien Grammy. Tridsaťsedemročná interpretka, ktorá má na konte 15 zlatých gramofónikov, sa roly moderátorky odovzdávania prestížnych hudobných ocenení ujme po prvý raz.

Vystrieda tak Jamesa Cordena, ktorý bol moderátorom po minulé dva roky. Šesťdesiaty prvý ročník podujatia sa uskutoční 10. februára v Staples Center v Los Angeles.

Alicia Keys

Alicia Keys, vlastným menom Alicia Augello Cook, má na konte šesť štúdioviek – Songs In A Minor (2001), The Diary Of Alicia Keys (2003), As I Am (2007), The Element Of Freedom (2009), Girl On Fire (2012) a Here (2016), pričom všetky okrem The Element Of Freedom a Here sa dostali na prvú priečku amerického albumového rebríčka Billboard 200.

K jej najväčším hitom paria skladby Fallin‘, You Don’t Know My Name, If I Ain’t Got You, No One, Like You’ll Never See Me Again či Girl On Fire. Na konte má napríklad aj deväť Billboard Music Awards či deväť nominácií na BRIT Awards.