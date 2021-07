Finále NHL (3. zápas): Tampa je krok od obhajoby Stanleyho pohára, Černák asistoval na gól (video)

Finálová séria play-off zámorskej hokejovej NHL má zatiaľ jednoznačný priebeh a hráčov klubu Tampa Bay Lightning delí už len jeden triumf od obhajoby Stanleyho pohára. Zverenci trénera Jona Coppera po dvoch domácich triumfoch uspeli aj v treťom finále, tentokrát na ľade súpera.

V Montreale zvíťazili 6:3 a na zápasy vedú už 3:0. Spečatiť obhajobu môžu už v noci z pondelka na utorok, hrať sa bude opäť v Kanade. Vo farbách domácich Habs opäť nenastúpil krídelník Tomáš Tatar.

Černák druhý najvyťaženejší

Na piatkovom úspechu „bleskov“ nesie svoj podiel aj slovenský obranca Erik Černák, ktorý odohral 23:06 min a bol druhým najvyťaženejším hráčom nielen svojho tímu, ale aj celého duelu. Slovák sa prezentoval jednou asistenciou, keď v druhej tretine odstavil Ondřeja Paláta, puk z jeho hokejky putoval k českému spoluhráčovi Janovi Ruttovi a ten „nabíjal“ na gól ruskému útočníkovi Nikitovi Kučerovovi. Okrem toho mal Černák aj jednu strelu na bránku a štyri fyzické strety.

Zaujímavosťou je, že Tampa Bay v tohtosezónnom finále ešte neprehrávala. V piatok Lightning vyhrali všetky tretiny 2:1, pričom dvakrát sa do listiny strelcov zapísal Tyler Johnson, po dva body za gól a asistenciu získali Victor Hedman a Kučerov, brankár Andrej Vasilevskij predviedol 32 úspešných zákrokov. Rusovi sa proti Montrealu darí, proti Habs vychytal už jedenásty triumf za sebou.

Prvý zápas NHL v júli

„Vlani sme vo finále zdolali Dallas a ešte si všetky pamätáme, aký skvelý pocit to bol. Radi by sme si to zopakovali. Človek nikdy nevie, či sa mu to niekedy ešte podarí. Teraz, keď sme tak blízko, doslova cítime, že čoskoro to možno bude podobné. Tešíme sa na to,“ zhodnotil na oficiálnom webe súťaže dvojgólový Tyler Johnson, no obratom doplnil: „Nesmieme sa však nechať uspať, pretože pred sebou ešte máme veľa práce. Posledný krok býva väčšinou ten najťažší. Preto sa chceme na pondelok čo najlepšie pripraviť.“ Zámorskí štatistici tiež priniesli pikošku, že v tomto prípade šlo vôbec o prvý zápas NHL, ktorý sa uskutočnil v júli.

Na strane domáceho kolektívu v piatok predviedol 24 zákrokov brankár Carey Price, nebol však spokojný. „Dokážem hrať aj lepšie. Nebolo to dostatočne dobré,“ povzdychol si. „Teraz už nemáme inú šancu ako víťaziť. Na to však musíme všetci zo seba vydať maximum,“ dodal. Na lavičke Canadiens po dlhšom čase stále tréner Dominique Ducharme, ktorý po pozitívnom teste na ochorenie COVID-19 vynechal šesť duelov Habs a tím viedol jeho asistent Luke Richardson.

Štatistici nedávajú veľkú šancu na obrat

Podľa štatistík môže Tampa Bay prísť o obhajobu titulu len matematicky. Vo finále play-off sa len raz stalo, že tím, ktorý prehrával 0:3 na zápasy, napokon získal Stanleyho pohár. V roku 1942 sa to podarilo Torontu v súboji s Detroitom.

V 26 prípadoch však mužstve s náskokom troch duelov dotiahlo snahu o trofej do úspešného konca. Web NHL tiež priniesol štatistiku, podľa ktorej za ostatných 22 rokov iba jeden klub viedol vo finále play-off 3:0 na zápasy. V rokoch 2012 a 2014 sa to podarilo hráčom Los Angeles Kings a tí sa dvakrát tešili zo Stanleyho pohára – v roku 2012 zdolali New Jersey Devils 4:2 a o dva roky neskôr New York Rangers 4:1.