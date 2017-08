Čerpanie eurofondov nastavili na súťaž firiem, hovorí Danko, exminister Draxler tvrdenia odmieta

BRATISLAVA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Veci, ktoré sa dejú na ministerstve školstva, sú veľmi vážne. Ak by sa do čerpania eurofondov na výskum naozaj oprela Európska komisia, Slovenská národná strana bude mať vážny politický problém.

SNS prešla do protiútoku

Pre agentúru SITA to uviedol exminister školstva Juraj Draxler. Reagoval tak na to, že Slovenská národná strana v pondelok vypovedala Koaličnú zmluvu, pričom podľa zdroja agentúry SITA z prostredia národniarov SNS odmietla zakrývať prešľapy na ministerstve školstva exministra Juraja Draxlera a podnikateľa Jozefa Brhela. Draxler uviedol, že SNS sa pre problémy rozhodla prejsť do protiútoku.

Draxler pre agentúru SITA reagoval aj na vyhlásenie predsedu SNS Andreja Danka, ktorý v pondelok pre agentúru SITA uviedol, že za najväčšiu chybu ministra školstva Petra Plavčana považuje, že nenastúpil na proces komplexnej zmeny pri čerpaní eurofondov a pokračoval v línii svojich predchodcov.

Draxler nesúhlasí s Dankovými tvrdeniami

Práve predchodcovia Plavčana na ministerstve školstva podľa Danka nešťastne nastavili čerpanie eurofondov na súťaž súkromných firiem s vysokými školami. Draxler tvrdí, že to nie je pravda. Čerpanie podľa Draxlera závisí od toho, ako sa sformulujú konkrétne výzvy.

Exminister dodal, že počas jeho pôsobenia sa pripravila iba jedna výzva, ktorú súčasné vedenie ministerstva školstva zrušilo a potom ju s pozmenenými kritériami nanovo vyhlásili. Draxler považuje za urážlivé tvrdenie, že on sa snažil o to, aby sa fondy určené na rozvoj slovenskej vedy dostali k rôznym súkromným spoločnostiam.

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko vypovedal Koaličnú zmluvu podpísanú 1. septembra 2016 medzi stranami Smer-SD, SNS a Most-Híd. Ako dôvod uvádza absolútnu nevyhnutnosť zmenu pravidiel v koalícii, novú úpravu pomerov a vzťahov a stanovenie absolútne nových priorít, ktoré sa budú premietať v rámci procesu zostavenia nového rozpočtu s cieľom obnovy dôvery medzi koaličnými partnermi ako aj dôvery verejnosti ku koalícii.