Česi zrušia zákaz vycestovať, otvoria viaceré predajne a obchody s obuvou

Česká republika plánuje postupne začať uvoľňovať niektoré opatrenia, ktoré doteraz zaviedla v boji proti šíreniu nového koronavírusu. Ako v pondelok informoval český minister vnútra Jan Hamáček, s platnosťou od 14. apríla by chcela vláda zrušiť úplný zákaz vycestovania do zahraničia.

Po návrate rovno do karantény

Vycestovanie z krajiny sa však bude riadiť presnými pravidlami, ktoré by vláda ešte len mala určiť na svojom pondelňajšom rokovaní. Po návrate bude musieť ísť každý do karantény.

Hamáček vyhlásil, že krajina bude dodržiavanie pravidiel cezhraničného cestovania prísne kontrolovať a určite sa uvoľnením opatrení „neotvára možnosť zájsť si do Drážďan na nákupy“.

Vláda okrem toho začne postupne uvoľňovať aj zákaz fungovania viacerých obchodov. Podľa premiéra Andreja Babiša by malo ísť predovšetkým o papiernictva a predajne obuvi.

Uvoľniť opatrenia by sa mali aj pri stavebninách či železiarstvach, kam momentálne majú povolený vstup len živnostníci, no po novom by ho mali mať opäť všetci.

Prísne opatrenia budú platiť naďalej

V každom prípade však budú musieť všetky obchody dodržiavať prísne opatrenia vrátane kontrolovania rozostupov medzi zákazníkmi stojacimi v rade, ktoré budú musieť byť najmenej dvojmetrové.

„V predajni musí byť aktívny zásah proti zhlukom zákazníkov, a zaistené riadenie radov čakajúcich zákazníkov,“ cituje Česká televízia premiéra Babiša.

Česká vláda nebude zatiaľ nič meniť na pravidle, že pobyt vonku je povolený len samostatne alebo vo dvojici, a to len v odôvodnených prípadoch. Informácie pochádzajú z agentúry AP a z webstránky Českej televízie.