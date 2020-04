Česká vláda ďalej uvoľňuje reštrikcie, zrušila zákaz voľného pohybu a cestovania do zahraničia

Česká vláda zrušila zákaz voľného pohybu osôb. Informuje o tom portál Novinky.cz s tým, že dosiaľ mohli ľudia teoreticky chodiť len do práce, do obchodov a k lekárovi. Teraz je však čas toto opatrenie uvoľniť, vyjadril sa minister zdravotníctva Adam Vojtěch.

Česi môžu cestovať do zahraničia

Zároveň tiež povedal, že namiesto maximálne dvoch ľudí, ktorí spolu môžu byť na verejnosti, pokiaľ nie sú členovia jednej domácnosti, to po novom môže byť desať ľudí. Zrušenie zákazu voľného pohybu sa týka aj možnosti vycestovať za hranice.

„Prijali sme krízové opatrenie, ktoré ruší zákaz voľného pohybu osôb na verejnosti,“ oznámil vo štvrtok večer minister, podľa ktorého uvoľnenie reštrikcií umožňuje epidemiologická situácia v Česku. Zmeny platia od piatka 24. apríla.

Zákaz hromadných podujatí ostáva

Dnes by mali ministri schváliť a poslať do Snemovne žiadosť o predĺženie núdzového stavu do 25. mája. Žiadosť poslancom vláda pošle, pretože Mestský súd v Prahe zrušil obmedzenie pohybu i služieb opatreniami ministra zdravotníctva, vysvetľuje portál iDNES.cz.

Vláda potom v reakcii na tento verdikt ešte vo štvrtok schválila súdom zrušené opatrenia ako spomínané krízové opatrenia vlády podľa krízového zákona, na čo je ale nutné predĺženie núdzového stavu. Ten súčasný, ktorý v Česku platí od 12. marca, sa skončí 30. apríla.

Aj po 25. máji by však mali zostať zakázané hromadné akcie. „Po 25. máji budeme chcieť udržať zákaz hromadných akcií, kde sa pohybujú stovky, tisícky až desaťtisícky ľudí a bude to platné pravdepodobne aj v priebehu leta,“ doplnil podľa Noviniek Adam Vojtěch.