Český prezident Zeman nepôjde do volebnej miestnosti, presvedčil ho osobný lekár

Českého prezidenta Miloša Zemana tento týždeň na zámku v Lánoch už druhý raz navštívil jeho osobný lekár. Odporučil mu pritom, aby nešiel do volebnej miestnosti. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz, podľa ktorého bude preto prezident voliť v Lánoch.

Hovorca Kancelárie prezidenta Jiří Ovčáček to oznámil na webstránke Hrad.cz. Keďže lekár Miroslav Zavoral prezidentovi neodporučil cestu do volebnej miestnosti, volebná komisia príde za ním. Zeman by mal svoj hlas odovzdať v piatok. Na odporúčanie lekára budú pritom upravovať aj ďalší prezidentov program.

Ovčáček tiež na sociálnych sieťach ubezpečil, že rovnako ako v pondelok, bola návšteva lekára plánovaná a nie sú tak dôvody na obavy o prezidentovo zdravie. V stredu zároveň uviedol, že Zeman sa pripravuje na povolebné rokovania.

Minulý mesiac český prezident Miloš Zeman v rámci rekondičného pobytu strávil v nemocnici zhruba desať dní.