Český tenista Radek Štěpánek sa rozhodol ukončiť aktívnu hráčsku kariéru

PRAHA 14. novembra (WebNoviny.sk) – Čech Radek Štěpánek sa rozhodol ukončiť tenisovú kariéru. V auguste informoval o tom, že sa nevráti do tenisového diania v tejto sezóne.

„Odvetdy sa v mojej hlave odohralo mnoho vecí. Musel som si naliať čistého vína, od operácie som neprechádzal ľahkým obdobím. Napokon som sa rozhodol, že nebudem pokračovať v kariére,“ povedal v utorok na tlačovej konferencii v areáli TK Sparta Praha. Niekdajší 8. muž svetového rebríčka ATP vo dvojhre a bývalý 4. hráč hodnotenia štvorhry Štěpánek absentoval v tenisovom dianí od januárových melbournských grandslamových Australian Open. V marci 2017 podstúpil u lekára Jiřího Chroboka mikrooperáciu v bedrovej oblasti chrbtice.

Pôvodne rátal s comebackom už v lete. „Vždy som si hovoril, že sa jedného dňa robudím a budem vedieť, že je koniec. Ten okamih nastal. Pozrel som sa na svoj život zo širšej perspektívy a chcem si zachovať zdravie do ďalších životných etáp. Verím, že aj mimo tenisu zažijem skvelé okamihy. Bojoval som do posledného dychu, ale je časť ísť ďalej. Na pár dní teraz zmiznem oddýchnť si, príde čas pokoja. Život je ešte dlhý na to, aby som našiel cestu pre svoje kroky,“ povedal Štěpánek.

Spoludržiteľ Davisovho pohára 2012 a 2013 sa pred rokom predstavil na bratislavskej exhibícii Tennis Champions. Rodák z Karvinej triumfoval vo štvorhre mužov na Australian Open 2012 a US Open 2013, v auguste 2016 sa na OH v Riu de Janeiro radoval z bronzu v mixe s Luciou Hradeckou.