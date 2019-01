Cestovné v prímestských autobusoch na východe bude lacnejšie, zľavy majú tehotné ženy aj rodiny

KOŠICE 23. januára (WebNoviny.sk) – Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) sú o krok bližšie k zavedeniu integrovaného dopravného systému (IDS).

Od 1. februára bude cestovné v prímestských autobusoch v oboch samosprávach jednotné a výhodnejšie. Kraje sa dohodli na rovnakých tarifách aj zľavách. Informovala o tom v stredu hovorkyňa KSK Anna Činčárová.

Nové rodinné zľavy

Novinkou je víkendový cestovný lístok pre rodiny s deťmi. Počas soboty, nedele a štátneho sviatku ho bude môcť využiť minimálne jeden rodič s jedným, alebo viacerými deťmi do 15 rokov. Bez ohľadu na dĺžku cesty bude každý člen rodiny cestovať za jedno euro. Pri aktuálnom cenníku je to výhodné pri trasách dlhších ako 30 kilometrov.

„Veríme, že verejnosť bude viac motivovaná využívať existujúce prímestské autobusy a rodiny sa vyberú počas voľných dní na výlety po regióne. Opatrenie má okrem efektívnejšieho využívania víkendových spojov rozhýbať aj cestovný ruch v regióne,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Dodal, že ide o rodinnú, nie skupinovú zľavu. To znamená, že sa nevzťahuje na školské výlety alebo exkurzie. Cena za prepravu batožiny a zvierat pri vzdialenosti do 50 kilometrov predstavuje po novom 20 centov (aktuálne je to 0,20 – 0,40 eura), pri vzdialenosti od 51 do 200 kilometrov to bude 50 centov (aktuálne je to 0,60 – 1 euro).

Lacnejšie cestovné pre tehotné a darcov krvi

Od februára bude lacnejšie aj jednosmerné osobitné cestovné. Okrem občanov nad 70 rokov ho budú môcť využívať aj tehotné ženy a držitelia zlatej Janského plakety. Tú dostávajú ženy po 30 a muži po 40 bezplatných odberoch krvi. Doposiaľ dopravcovia v KSK v rámci osobitného cestovného účtovali 30 centov za každých začatých 25 kilometrov jazdy.

Po novom budú účtovať 20 centov za každých začatých 50 kilometrov. „Ak sa napríklad dôchodca, tehotná žena alebo zlatý darca krvi vyberú po 1. februári prímestským autobusom z Vyšného Nemeckého do Košíc, zaplatia len 40 centov. Podľa súčasnej tarify by to bolo 1,20 eura,“ uviedol Trnka.

Cestujúcim, ktorí majú o nový typ zľavy záujem, sa stačí preukazovať čipovou kartou, ktorú vydá dopravca na základe jednorazového preukázania sa občianskym preukazom, tehotenskou knižkou, respektíve certifikátom o udelení zlatej Janského plakety.

Zjednotenie všetkých typov dopravy

Dopravcovia z KSK a PSK si čipové karty, ktoré sú cenovo výhodnejšie než papierový lístok, vzájomne uznávajú už v súčasnosti. S jednou čipovou kartou možno vďaka systému Transcard cestovať u všetkých dopravcov prímestských autobusov bez ohľadu na to, u ktorého dopravcu si cestujúci dobil kredit.

Prestupné cestovné z čipovej karty v KSK bolo doposiaľ možné len u dopravcov ARRIVA Michalovce a Eurobus. Po novom si ho cestujúci budú môcť uplatniť aj u prešovských autobusových dopravcov SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad.

Aj naďalej si z jednej karty možno zaplatiť len jeden lístok. Rovnako stále platí, že pri prestupe z prímestského autobusu jedného dopravcu do autobusu ďalšieho prepravcu do 30 minút systém cestujúcemu automaticky vygeneruje zľavu 10 centov bez zásahu vodiča.

Elektronickú peňaženku čipovej karty od ktoréhokoľvek prímestského dopravcu možno použiť aj v mestských dopravách v Košiciach, Rožňave a Spišskej Novej Vsi.

„Jednotné tarify v prímestskej autobusovej doprave sú prvým opatrením k vzniku integrovaného dopravného systému v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. V ďalšom kroku chceme zjednotiť podmienky pre vznik nároku na sociálne zľavy v rámci celého systému verejnej dopravy. Stanovíme jednotné vekové hranice, platné pre mestskú dopravu, autobusovú dopravu vo verejnom záujme aj železnice. Tým sa zjednotí celý tarifný systém železničnej, autobusovej aj mestskej dopravy,“ dodal Trnka.