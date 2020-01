Najkrajše miesta, ktoré treba v Skalnatých horách vidieť

Kanadské Skalnaté hory sú veľmi obľúbenou destináciou outdoorových nadšencov a milovníkov prírody. Rozprestierajú sa cez provinciu Alberta a Britská Kolumbia a ich súčasťou je 5 národných parkov – Banff, Jasper, Yoho, Kootenay a Waterton. Väčšina návštevníkov začína svoj výlet v Calgary, najbližšom medzinárodnom letisku k Banffu. Odtiaľ sa zväčša autom presunie do národného parku Banff, ďalejscénickou cestou Icefields Parkway do národného parku Jasper a ak im zvýši čas tak stihnú aj susedný národný park Yoho.

Okrem turisticky vyhľadávaných národných parkov skrývajú Skalnaté hory aj menej známe miesta a v tomto článku vám jedno takéto prezdradím. Počas cesty na vás čakajú zasnežené hory, tyrkysové jazerá, rušné vodopády, ľadovce, a divoké zvieratá. Prírodných krás je tu nekonečne veľa,zhrnula som 8 naj, ktoré odporúčam každému vidieť.

Emerald lake Yoho National Park Maya Steininger

Banff

Mestečko Banff leží v srdci národného parku Banff a je často základňou pre výlety po Skalnatých horách. Mesto je obklopené horami a ponúka množstvo jednodňových výletov. Toto sú moje odporúčania:

• Precházka popri rieke Bow – Banff je zvyčajne veľmi zaľudnený v lete, ale prechádzka popri rieke s pozorovanímvoľne žijúcich jeleňov je miesto, kde nájdete pokoj a pohodu.

• Sulphur Mountain – Jednou z najobľúbenejších atrakcií v Banffe, a podľa môjho názoru aj najviac predraženou je lanovka na vrchol Sulphur Mountain. Na vrchol hory sa totižto dá dostať aj pešo. Turistický chodník na vrchol má 5,5 km a v prípade únavy sa môžeš lanovkou zviesť dole (zdarma v zime alebo v lete po 19:00h).

2. Lake Minnewanka

Jazero Minnewanka je obľúbeným miestom na piknik, turistiku alebo kajakovanie. Je to krásny denný výlet z Banffu, iba 20 minút autom alebo autobusom. V lete je jednoduchšie využiť kyvadlovúdopravu z Banffu, pretože parkovisko sa rýchlo zaplní. Môžete si kúpiť výlet loďkou po druhom najdlhšom jazere v kanadských Skalnatých horách, prenajať si kanoe, bicyklovať pozdĺž brehu alebo vyjsť pešo na vyhliadku Aylmer.

Pri Minnewanke sa veľmi často vyskytujú aj čierne medvede alebo grizzly medvede a preto je turisitcký chodník a kemp popri jazere každoročne obmedzený od 10. júla do 15. septembra, kedy nie je povolené bicyklovanie a turistika iba v skupine 4 a viac osôb. Základom turistiky v Skalnatých horách je nosenie spreja na medvede, ktorý sa dá zakúpiť v outdoorových obchodoch.

Banff National Park Maya Steininger

3. Moraine Lake

Nepochybne najkrajšie jazero v Skalnatých horách je Moraine Lake v národnom parku Banff. Nachádza sa v údolí desiatich vrcholov a jeho tyrkysová farba je neuveriteľná. Na jazere si môžete prenajať kanoe alebo prejsť jednu z mnohých turistických trás v okolí s iným výhľadom na jazero.

Cesta vedúca k jazeru je uzavretá každú sezónu od polovice októbra až do konca mája. Prechádza lavínovou zónou a zimné návštevy nie sú bezpečné. V lete sa malé parkovisko zaplní veľmi rýchlo už od skorého rána. Parks Canada začala prevádzkovať kyvadlovú dopravu z neďalekého Lake Louise alebo z odchytného parkoviska pozdĺž diaľnice Trans-Canada. Lístky na kyvadlovú dopravu sa tiež rýchlo vypredávajú, treba si ich zakúpiť ráno čo najskôr.



4. Lake Louise

Ďalším jazerom, ktoré je vidieť na každej pohľadnici z Kanady a susedí s Moraine Lake, je Lake Louise. Je obklopené horami, v pozadí ho skrášľuje ľadovec Victoria a na brehu je luxusný hotel Fairmont. Lake Louise je jedno z najnavštevovanejších miest v celej Kanade.

Zatiaľ čo v lete si môžete požičať kanoe a objavovať krásy jazera, v zime sa dá na jazere korčuľovať alebo hrať hokej. Keď jazero v decembri zamrzne, časť z neho pravidelne čistia od snehu. Ak sa rozhodneš navštíviť v zime, nenechaj si ujsť aj každoročný Ice Magic festivals ľadovými sochami a ľadovým hradom.

Lake Louise nie je len ikonickým fotografickým miestom, ale ponúka aj skvelé turistické chodníky. Obľúbenými sú chaty Lake Agnes a Plain of Six Glaciers, ktoré ponúkajú občerstvenie, polievky a nápoje. Či už máš rád pešiu turistiku alebo jazdu na koni, môžeš tu ľahko stráviť celý deň. Oblasť okolo jazera je často preplnená turistami, dokonca aj turistické chodníky niekedy vyzerajú ako pešia zóna.

Jedným z najlepších a veľmi tichých turistických chodníkov je Mount Saint Piran. Na vrchol hory vedie 13 km okružná turistická trasa, ktorá vás odmení výhľadom na Lake Louise.

Moraine Lake Maya Steininger

5. Icefields Parkway

Icefields Parkway je 230 km scénická cesta vedúca z Lake Louise v národnom parku Banff do mestečka Jasper v rovnomennom národnom parku. Cesta je nádherná, plná výhľadov na ľadovce, mnoho ďalších tyrkysových jazier, vodopádov a turistických možnosťí.

Na dokonalé užitie si všetkých prírodných krás vrátane vyhliadok a kratších túr, navrhujem naplánovať dva celé dni na Icefields Parkway. Po ceste je zopár hotelov, hostelov a veľa kempov.

Medzi najkrajšie vyhliadky patrí Peyto Lake, Bow Lake, Waterfowl Lake, Mistaya Canyon, vodopády Panther Falls, ľadovec Athabasca Glacier, vodopády Sunwapta a Athabasca. Pozdĺž cesty začína aj veľa turistických chodníkov; moje obľúbené sú Bow Glacier Falls, Glacier Lake, Wilcox Pass a Valley of the Five Lakes.





6. Takakkaw Falls

Druhý najvyšší vodopád v Kanade sa nachádza v národnom parku Yoho. S výškou 373 metrov ponúka príjemné osvieženie v lete s miestom na piknik.

Menej známym je kemp Takakkaw Falls, ktorý ponúka nádherný výhľad na vodopády Takakkaw. Pre aktívných odporúčam turistiku po Iceline Trail. Chodník sa náchádza oproti Takakkaw Falls, ktoré sú krásne vidieť z vtáčej perspektívy a prechádza v blízkosti niekoľkých ľadovcov. Je to jedna z najlepších túr v kanadských Skalnatých horách.

7. Emerald Lake

Menej známe jazero ležiace v národnom parku Yoho je ďalším prírodným zázrakom. Smaragdovo zafarbené jazero leží v horách a na jeho brehu je horská chata. Ak si chcete prenajať kanoe na jazere a nemôžete si dovoliť drahý prenájom na Lake Louise alebo Moraine Lake, Emerald Lake je najlacnejšou možnosťou.

Naplánuj si však príchod na skoré ráno kvôli parkovaniu, inak môžeš ostať parkovať niekoľko kilometrov chôdze od jazera. Po plavbe na jazere si môžete oddýchnuť v kaviarni a potom sa prejsť okolo jazera alebo ísť na túru k Emerald Basin.

Icefields parkway jasper National park Maya Steininger

8. Fernie

Na záver, ako som sľúbila, tajomstvo, ktoré väčšina návštevníkov nepozná. Miestni obyvatelia provincie Britská Kolumbia veľmi dobre poznajú malé hornaté mestečko Fernie.

Keďže sa nachádza ďalej od vyššie spomenutých národných parkov, nie je bežne preplnené a poskytuje kopec vysokohorských túr, vodopádov, prastarých lesných chodníkov, a jaskýň. Fernie je najznámejšie veľmi rozsiahlou sieťou trás pre horské bicykle a špičkovým lyžiarskym strediskom.

Mojou najobľúbenejšou aktivitou vo Fernie je horská cyklistika v provinčnom parku Mount Fernie. Zo širokého výberu outdoorových aktivít v oblasti Fernie odporúčam navštíviť Island Lake Lodge a preskúmať okolité turistické trasy. Najnovšou je chodník Goldilocks cez dva horské priesmyky, kde sa rád zdržiava aj miestny los. Jednou z najprekvapivejších vecí vo Fernie sú voľne žijúce korytnačky, ktoré sa zdržiavajú v rieke Elk.