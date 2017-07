Cestujúci nemajú zabúdať na lieky či očkovania, tieto rady môžu ušetriť problémy na dovolenke

BRATISLAVA 15. júla (WebNoviny.sk) – Na nepriaznivé účinky cestovania, infekčné choroby, alergie, úrazy, ale aj telesnú záťaž v horúcom či vlhkom prostredí, športové riziká, slnečné žiarenie či hmyz a stravovanie treba myslieť pri ceste na dovolenky.

Upozorňuje na to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Odporúča, aby ľudia pred dovolenkou, hlavne v exotike a krajinách s nízkym hygienickým štandardom, navštívili svojho lekára. Ten by mal cestujúcim poskytnúť informácie o povinných a odporúčaných očkovaniach či odporúčaných liekoch.

Obsah lekárničky záleží aj od destinácie

“Ak je to nutné, ošetrujúci lekár pošle cestujúceho na niektoré zo špecializovaných pracovísk, ktoré mu poskytnú informáciu o aktuálnom riziku infekcií v jednotlivých krajinách, o príslušnej prevencii vrátane ochrany pred maláriou a zabezpečia potrebného očkovania,“ píše sa v tlačovej správe, ktorú médiám poskytla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Zuzana Drobová. Informácie o epidemiologickej situácii v európskych krajinách možno nájsť aj na webovej stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb https://ecdc.europa.eu/en a na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v časti Epidemiológia alebo Osýpky.

Mikas zároveň informuje, čo by mala obsahovať lekárnička cestujúceho. Mali by v nej byť hlavne lieky, ktoré cestovať užíva, lieky proti horúčke a bolestiam, kvapky do nosa a očí, lieky proti hnačke, nevoľnosti a zápche, lieky nutné pri alergických reakciách, antialergický krém, sprej proti hmyzu a v prípade cestovania do oblastí, kde je malária, lieky na ochranu proti malárii, dezinfekčné prostriedky, obväz, pinzeta, nožničky a náplaste. „Obsah cestovnej lekárničky záleží na krajine, do ktorej cestujeme, na dĺžke pobytu a dostupnosti zdravotníckej starostlivosti. Príbalové letáky všetkých liekov treba ešte doma pred odchodom prečítať. Bezpodmienečne treba splniť všetky podmienky na skladovanie a uchovávanie liečiv, prísne dodržiavať indikácie, kontraindikácie, zohľadniť vedľajšie účinky, interakcie s inými liekmi. Lekárnička musí byť v suchu, chlade a tme tak, aby nedošlo k poškodeniu jej obsahu,“ upozorňuje ďalej Mikas.

Lekárska správa pri dlhších cestách

Na ochranu zdravia upozorňuje aj skupina Falck. U pacientov s ochorením srdca a vysokým krvným tlakom pred vycestovaním odporúčajú konzultáciu s ošetrujúcim lekárom. Ak ide o dlhú cestu, respektíve dlhší pobyt, pacient by mal mať so sebou lekársku správu s uvedenými ochoreniami, na ktoré sa lieči a lieky, ktoré užíva.

Takisto sa môže stať, že niektoré letecké spoločnosti budú vyžadovať od pacientov, ktorí prevážajú lieky, aj správu v anglickom jazyku. Zároveň informujú, že ak pacient podstupuje dlhú cestu lietadlom, autobusom, či autom, jeho ošetrujúci lekár môže odporučiť malú dávku liekov proti zrážaniu ako prevenciu tvorby krvných zrazenín v cievach, hlavne v nohách.