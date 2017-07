Najčastejšie chyby dovolenkárov na letisku, neplatný pas či nesprávne priezvisko

BRATISLAVA 9. júla (WebNoviny.sk) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave očakáva počas letnej sezóny približne 2 000 odletov a príletov charterových liniek s dovolenkármi.

Avšak pre viacerých cestujúcich sa dovolenka skončí skôr, ako odletia. Preto bratislavské letisko upozorňuje cestujúcich, aby sa vyvarovali najčastejších chýb. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.

Podľa hovorkyne sa stáva, že cestujúci má neplatný pas, čo zistí až pri vybavovaní sa na check-in pulte. V tomto prípade cestujúcemu nemôžu umožniť odletieť. Okrem toho sa stáva, že pas má síce ešte platný, ale nie dostatočne dlho.

„Pre vstup do niektorých dovolenkových krajín nestačí mať len platný pas, ale dĺžka platnosti musí byť ešte i niekoľko mesiacov po prílete z krajiny. Ak cestujúci nemá dostatočne dlhú platnosť pasu, rovnako mu nie je umožnený odlet,” uviedla Ševčíková.

Dôležitá platnosť pasu po prílete

Ako ďalej vysvetlila, pri ceste do Egypta alebo Ománu musí byť pas platný ešte šesť mesiacov po návrate a víza sa získavajú po prílete. Pri ceste do Spojených arabských emirátov musí byť pas platný pol roka po návrate, víza do krajiny ale netreba.

V prípade Turecka musí byť pas platný ešte 150 dní po návrate a víza do krajiny netreba. V prípade Tuniska musí byť pas platný počas pobytu.

Problémy cestujúcim môže spôsobiť aj neplatný alebo nedostatočne dlho platný pas dieťaťa. „Zatiaľ čo dospelý môže cestovať v rámci EÚ aj na občiansky preukaz, každé dieťa pri ceste do zahraničia musí byť držiteľom platného cestovného pasu. Deťom mladším ako šesť rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na dva roky. Aj pre ne pri ceste do vybraných krajín platí, že pas musí byť platný ešte aspoň šesť mesiacov po návrate,” vysvetlila hovorkyňa letiska.

Pred svadobnou cestou ujednotiť priezvisko

Pozor na rovnaké priezvisko žien na letenke a v občianskom či pase. „Rovnako priezvisko cestujúcej nahlásené v cestovnej kancelárii musí byť zhodné s priezviskom v cestovnom doklade. Ak sa priezviská jednej osoby rôznia, stráca nárok na odlet. Ak teda žena odchádza na dovolenku ihneď po svadbe a nemá ešte vybavený občiansky preukaz či pas na nové priezvisko, treba v cestovnej kancelárii či pri kúpe letenky nahlásiť svoje dievčenské priezvisko,” dodala hovorkyňa bratislavského letiska.

Správna linka a čas odletu

Medzi ďalšie dôvody, pre ktoré cestujúci nemôžu odletieť, patrí napríklad to, že si pomýlia linku a čas letu. „Počas dňa sa na Letisku M. R. Štefánika uskutoční neraz niekoľko odletov do tureckej Antalye, egyptskej Hurghady či bulharského Burgasu. Cestujúci tak musí sledovať nielen destináciu, do ktorej letí, ale aj číslo linky, číslo nástupnej brány a presný čas odletu,” uviedla Ševčíková.

Dôležité takisto je, aby cestujúci prišli aj dostatočne včas na nástup na odlet. Dovolenkárom odporúčajú, aby prišli na letisko dve hodiny pred odletom. Cestujúcemu neumožnia odlet ani v prípade, že je pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky.