Chárov Boston zastavil rozbehnutých Flyers, Montreal bez Tatara prehral a Černák rozdával „hity“ (video)

Hokejisti Bostonu sa ako prví v tomto súťažnom ročníku NHL dostali na hranicu 100 bodov. Stalo sa tak zásluhou ich víťazstva vo Philadelphii 2:0 v utorkovom zápase. Domáci nepredĺžili sériu deviatich víťazstiev, hostia vyhrali po piaty raz z ostatných šiestich duelov. Brankár Tuukka Rask, ktorý dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom, si pripísal 36 úspešných zákrokov a 50. shutout v profilige.

Vyrovnal produktivitu z minulého ročníka

Slovenský kapitán Bostonu Zdeno Chára sa druhou asistenciou podieľal na góle Patricea Bergerona z 55. min. Bol to v podaní Cháru štrnásty bod a deviata asistencia v tejto sezóne, čím vyrovnal svoju produktivitu z uplynulého súťažného ročníka (5+9).

Čoskoro 43-ročný obranca zabodoval prvýkrát od 12. decembra 2019, keď si rovnako jednu asistenciu pripísal v zápase proti Tampe Bay. Na bod čakal 35 zápasov. Aktuálne Chára odohral 23:49 min (z toho takmer tri a pol minúty v oslabení) s bilanciou 1 asistencia, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela a 1 plusový bod.

Boston vedie Atlantickú divíziu aj celú NHL o 8 bodov pred Tampou Bay. Do konca základnej časti zostáva obom tímom odohrať 12 zápasov. „Táto súťaž je vyrovnanejšia ako po iné roky. Potrebujete takmer 100 bodov na to, aby ste postúpili do play-off. Snažili sme sa od začiatku zachytiť správnu dynamiku a udržať si ju počas celej sezóny. Dlhodobú časť končíme silní,“ uviedol Tuukka Rask, cituje ho portál NHL.

Rask si daroval päťdesiate „čisté konto“ k utorkovým 33. narodeninám. „Je to významný míľnik. Ešte si to ani poriadne neuvedomujem, ale svedčí to o tom, že som už roky v tejto súťaži. Bez množstva odchytaných zápasov by to nešlo,“ dodal sympatický Fín.

Šesť bodyčekov a dve trestné minúty

Tampa Bay prehrala v Toronte 1:2 a zo slovenských obrancov v oboch tímoch sa predstavil iba hosťujúci Erik Černák. Po boku Ryana McDonagha v prvej obrannej dvojici Lightning fyzicky hrajúci slovenský bek absolvoval na ľade 19:17 min s dvoma strelami na bránku, dvoma zablokovanými strelami a až šiestimi bodyčekmi.

Černák predviedol najviac „hitov“ spomedzi všetkých hráčov na ľade. V tretej tretine pridal aj dve trestné minúty za faul na Zacha Hymana. Víťazný gól Toronta strelil v 44. min v presilovke Auston Matthews, bol už jeho 47. v sezóne. Na jeden gól sa priblížil dvojici lídrov Davidovi Pastrňákovi a Alexandrovi Ovečkinovi.

„Vedeli sme, že proti nám stojí kvalitný divízny súper a tento druh zápasov si vyžaduje ešte viac úsilia ako zvyčajne. Kľúčom k nášmu víťazstvu bola skvelá prvá tretina, keď sme kontrolovali hru. Chcelo to premeniť viac šancí, ale mali sme naozaj proti sebe silný tím,“ skonštatoval Auston Matthews.

„Naše presilovky rozhodli tento zápas a v druhej tretine nám výrazne pomohol aj brankár Freddie Andersen. Bol úžasný,“ pochválil svoj tím tréner Toronta Sheldon Keefe.

Montreal prichádza o posledné zvyšky nádeje

Zo slovenských hokejistov sa v utorok v NHL predstavil aj Andrej Sekera. Obranca Dallasu odohral vyše 15 minút v domácom súboji proti New Yorku Rangers s jednou strelou na bránku a jednou zablokovanou strelou.

Jeho tím prehral 2:4 a pripísal si šiestu prehru v sérii. Vo víťaznom tíme dosiahol švédsky útočník Mika Zibanejad 40. gól v sezóne a fínsky talent Kaapo Kakko si pripísal druhý dvojgólový zápas v NHL.

Montreal bez zraneného Tomáša Tatara doma nestačil na Nashville (2:4). Zatiaľ čo hostia sa na Západe dostali na pozíciu s voľnou kartou do play-off, Montreal vo Východnej konferencii pomaly prichádza aj o zvyšky nádeje na postup do vyraďovacej časti. O tretie víťazstvo Predators v sérii sa výrazne zaslúžil najmä švédsky útočník Filip Forsberg, autor dvoch gólov a asistencie.

„Momentálne je pre náš každý bod dobrý. Mali sme výbornú druhú tretinu. V tej prvej sme ešte neboli odmenení, prišlo to až neskôr,“ zhodnotil Filip Forsberg aj pre oficiálny portál NHL.

Výsledkové sumáre NHL

utorok:

Philadelphia – Boston 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

* Zdeno Chára (Boston) odohral 23:49 min, 1 asistencia, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod

Toronto – Tampa Bay 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 19:17 min, 2 strely na bránku, 6 „hitov“, 2 zablokované strely, 2 trestné minúty

Dallas – New York Rangers 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 15:07 min, 1 strela na bránku, 1 zablokovaná strela

New Jersey – Pittsburgh 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Montreal – Nashville 2:4 (0:0, 0:4, 2:0)

Detroit – Carolina 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Anaheim – Ottawa 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)

Vancouver – New York Islanders 5:4 po sam. nájazdoch (2:2, 2:1, 0:1 – 0:0, 1:0)