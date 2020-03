Zámorské súťaže zatvárajú šatne, v NHL, NBA, MLS a MLB chcú chrániť hráčov pred koronavírusom

Zápasy bez divákov, zrušené alebo odložené podujatia aj ekonomické straty. Globálna hrozba šírenia koronavírusu v ostatných týždňoch výrazne ovplyvňuje dianie v športovom svete a najnovšie sa dotýka aj najväčších zámorských súťaží.

Spoločné preventívne opatrenie

Zástupcovia hokejovej NHL, basketbalovej NBA, bejzbalovej MLB a futbalovej MLS sa zhodli na spoločnom preventívnom opatrení. Do klubových priestorov a šatní jednotlivých tímov nebudú mať prístup médiá ani ďalšie osoby, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná pre fungovanie športových družstiev.

„Toto rozhodnutie sme urobili po konzultácii s expertmi na infekčné choroby a verejné zdravie. Šatne budú dostupné iba pre hráčov a členov realizačného tímu. Médiá budú mať naďalej prístup k hráčom, ale mimo priestorov kabín na vyhradených miestach,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku vedúcich predstaviteľov štyroch zámorských súťaží.

Opatrenia v boji proti koronavírusu sú dočasné a začínajú platiť od utorka. Niektoré tímy v NHL ich však začali dodržiavať už minulý týždeň, v pondelok sa k ním pridali v organizácii Buffala Sabres.

V NBA budú môcť novinári naďalej robiť rozhovory s hráčmi, ale iba z predpísanej vzdialenosti. „Nechcem vyznieť neúctivo, ale toto je posledná vec, ktorej by som sa obával,“ uviedol tréner basketbalistov Denveru Nuggets Michael Malone.

Horúčky spojené s kašľom

Nový koronavírus spôsobuje väčšine nakazených horúčky spojené s kašľom, ale choroba máva prevažne mierny priebeh. V prípade starších ľudí s podlomeným zdravím je situácia vážnejšia a koronavírus môže byť spúšťačom zápalu pľúc či ďalších vážnejších problémov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je doba liečenia pri miernom priebehu dva týždne, v kombinácii s inými zdravotnými ťažkosťami môže zotavovanie trvať tri až šesť týždňov.

„Myslím si, že je to nebezpečné pre každého. Niekto môže byť nakazený, rozprávate sa s ním a neskôr to prenesiete na deti, manželku a zvyšok rodiny. Myslím si, že tieto opatrenia v boji proti koronavírusu sú momentálne na mieste. Verím, že neskôr nebudú potrebné, ale teraz si musíme dávať pozor,“ vyjadril sa Edinson Volquez, hráč bejzbalového klubu Texas Rangers.

V zámorí reálne hrozí aj uzatváranie štadiónov. V kalifornskej Santa Clare nariadili do konca mesiaca zákaz usporadúvať podujatia, na ktorých sa zhromažďuje viac ako tisíc ľudí. Zostávajúce marcové domáce duely San Jose Sharks by sa preto mohli odohrať bez prítomnosti fanúšikov. Podobné riešenie zvažovali aj v basketbalovej NBA.

Líder Los Angeles Lakers LeBron James rozhorčene uviedol, že v takom prípade by nechcel do zápasu zasiahnuť. „Nemyslím si, že sa to stane, ale musíme byť pripravení,“ doplnil prezident tímu NBA Miami Heat Pat Riley.