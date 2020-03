Koronavírus na Slovensku: Pozitívny test mala aj učiteľka v materskej škole (online)

Nový koronavírus sa z Číny dostal až na Slovensku, kde potvrdili prvý prípad u 52-ročného muža z obce Kostolište. Jeho syn bol na karnevale v Benátkach, ktorý pre rozširujúci sa koronavírus museli talianske úrady prerušiť. V karanténe zostala aj jeho matka s pozitívnym nálezom na ochorenie Covid-19.

Premiér Peter Pellegrini na epidémiu koronavírusu zvolal krízový štáb a ohlásil opatrenia, ktoré by mali pomôcť zabrániť jeho rozširovaniu.

Bratislavský župan Juraj Droba však vyhlásil, že v vzhľadom na vážnu situáciu budú zavreté všetky bratislavské stredné školy v pôsobnosti kraja. K tomuto rozhodnutiu sa pridali aj viaceré univerzity.

Koronavírus na Slovensku online (minúta po minúte) 12:10 Slovensko zatiaľ registruje päť nakazených osôb. Primátor Bratislavy Matúš Vallo dnes spotvrdil, že medzi dvomi novými nakazenými je aj vodička električky. Zároveň ubezpečil, že Dopravný podnik Bratislava zabezpečil dezinfekciu prostriedkov MHD. 12:03 V rámci prevencie šírenia koronavírusu bude SNM – Historické múzeum na Bratislavskom hrade zatvorené na najbližšie dva týždne, teda do 22. marca. 12:00 Dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach profesor Daniel Pella nariadil s platnosťou od dnešného dňa zrušenie takzvanej kontaktnej výučby študentov vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. To znamená zákaz praktických cvičení v lôžkových nemocničných zariadeniach aj ambulanciách. 11:50 Galéria mesta Bratislavy bude pre koronavírus do odvolania zatvorená. Historické múzeum na Bratislavskom hrade zatvoria na najbližšie dva týždne, teda do 22. marca. 11:41 Linka 0800 221 234 Národného centra zdravotníckych informácií slúži nonstop, nepodáva však medicínske informácie „Pracovníci nášho call centra poskytujú na linke informácie, ako postupovať, na koho sa obrátiť, čiže všeobecné organizačné usmernenia,“ uviedlo NCZI.

11:35 Všetci traja zamestnanci Mestského centra sociálnych služieb v Malackách, ktorí boli v úplne najbližšom kontakte s nakazenou manželkou prvého pacienta sú negatívni. Na sociálnej sieti to oznámil primátor mesta Juraj Říha.

11:31 Na Slovensku je nedostatok ochranných pomôcok a ich dodávatelia niekoľkonásobne zvýšili ceny, upozorňuje Slovenská lekárnická komora. Zároveň vyzýva ľudí, aby nechodili do lekárne, ak potrebujú len výživové doplnky. Nemali by si tiež vytvárať nepotrebné zásoby liekov, ktoré by potom chýbali iným.

11:26 Slovenská rodina nakazená koronavírusom v Kittsee je naďalej v domácej karanténe. Bude trvať až do úplného vyliečenia, ktoré musí byť opakovane potvrdené testom, uviedol riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí. 10:59 Trnavský samosprávny kraj zatvára od utorka 10. marca do konca týždňa všetky stredné školy vo svojej pôsobnosti, do konca týždňa ruší predstavenia v Divadle Jána Palárika v Trnave a hromadné podujatia v ďalších kultúrnych inštitúciách. 10:58 Bratislava v spolupráci s mestskými časťami prerušila prevádzku v základných školách od utorka na päť dní. Na brífingu o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo. 10:56 Košický samosprávny kraj prerušil 9. a 10. marca vyučovanie na všetkých župných stredných školách. Opatrenie sa týka 70 škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je kraj. 10:53 Študent Univerzity Komenského má negatívne výsledky na koronavírus, školy však ostávajú uzatvorené, oznámila hovorkyňa univerzity Lenka Miller. 10:50 Dve Slovenky hospitalizované na Bali nemajú koronavírus, v nedeľu ich prepustili z nemocnice. Informoval o tom riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga. Slovák na lodi Diamond Princess v Japonsku nemá žiadne zdravotné problémy. „Sme s nim v kontakte. 12. marca ho prepustia z karantény, ak budú dobré výsledky testov,“ dodal Tomaga. 10:43 Slovenská futbalová reprezentácia by si mala 26. marca 2020 na Tehelnom poli zmeriať sily s národným tímom Írska, v prvom barážovom stretnutí o postup na Majstrovstvá Európy 2020. Náš domáci zápas s Írskom je však pre koronavírus ohrozený.

Koronavírus ohrozuje barážové stretnutia o Majstrovstvá Európy 2020 vo futbale. FOTO: SITA/webnoviny

09:41 U jednej z učiteliek v materskej škole Palkovičova v bratislavskej mestskej časti Ružinov testy potvrdili koronavírus. Oznámil to starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti. „Do konca minulého týždňa sme nemali žiadne informácie o tom, že bola v kontakte s postihnutou osobou. Dva dni po takomto kontakte bola, žiaľ, v práci,“ uviedol Chren. Podľa ministerstva zdravotníctva ide o jeden z dvoch nových ochorení, ktoré hlásili v nedeľu.



08:57 V Európe je najhoršia situácia v Taliansku, kde sa počet chorých blíži k 3 800. Krajina v pondelok vyhlásila karanténu pre regióny na severe. 08:36 Epidémia ochorenia Covid-19 v Číne sa naďalej spomaľuje. Ako informovala agentúra AP, v pondelok už krajina ohlásila len 40 nových prípadov. 08:23 Zdravotný stav 52-ročného muža, ktorému minulý týždeň na Slovensku ako prvému diagnostikovali ochorenie COVID-19, sa zhoršil. Slovák, ktorý pochádza z obce Kostolište v okrese Malacky, bol v piatok hospitalizovaný so zápalom pľúc.

„Pacient je aktuálne vo vážnom stave, ale stabilizovaný, po zhodnotení jeho klinického stavu mu bola nasadená liečba,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská.

08:04 Nemocnica Košice – Šaca v nedeľu popoludní prijala 86-ročného pacienta s vážnymi dýchacími ťažkosťami. „Jeho vnuk má pozitívnu cestovateľskú anamnézu,“ uviedla pre portál vZdravotnictve.sk hovorkyňa skupiny Agel Martina Pavlíková. 07:41 Vírus sa rozširuje aj v Spojených štátoch. Dosiahol až do Kongresu, keď dvaja jeho členovia, Ted Cruz a Paul Gosar, prišli do kontaktu s infikovaným mužom. Obaja sa stiahli do domácej izolácie.

07:33 Po použití bankoviek by ste si mali preventívne umyť ruky, informuje britský Daily Telegraph. Vírus sa totiž môže nachádzať aj na nich, upozornila Svetová zdravotnícka organizácia WHO.