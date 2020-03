Čo vieme o koronavíruse a ochorení Covid-19

Keď sa v posledný deň roku 2019 objavila prvá správa o novom ochorení pripomínajúcom SARS, ešte nikto netušil, že je to začiatok pandémie. Neuplynuli ani tri mesiace a pre väčšinu sveta je nový vírus problémom číslo jedna.

Vírus sa objavil v čínskom meste Wu-Chan. Sprvu bol nenápadný. No lekár Li Wen-liang hneď na začiatku varoval, že ide o ochorenie podobné SARS. Čína zareagovala typicky – polícia mu prikázala, aby „prestal s falošnými tvrdeniami“ a začala ho vyšetrovať pre „šírenie fám“.

Vyšetrovanie sa uzavrelo smutne. Li Wen-liang ochoreniu podľahol.

Vírus vo vzduchu

Už v tom čase však nikto nespochybňoval, že situácia je vážna. Vírus vyčíňal vo Wu-Chane a postupne sa rozšíril do zvyšku Číny a napokon do sveta. Živnú pôdu našiel najmä v Taliansku, ktoré sa stalo jeho európskou základňou.

Taliansko pritom dodnes nepozná „pacienta nula“, teda človeka, ktorý infekciu do Talianska priviezol. Poukazuje to na dve kľúčové vlastnosti, vďaka ktorým je vírus taký úspešný.

U množstva ľudí nevyvoláva žiadne príznaky a zároveň ho môžu šíriť. Spôsobom šikovným a efektívnym.

Tento poznatok je veľmi dôležitý, pretože nám zároveň dáva do rúk zbrane, ako sa pred prenosom chrániť.

Umývanie rúk znie ako logická a normálna vec. Treba mu však venovať zvláštnu pozornosť a dodržať správny postup.

Nevyhnutným doplnkom sa pre nás v posledných dňoch stali rúška. A hoci sa čoskoro dočkáme rôznych módnych variantov, dôležitejšie je používať ich správne.

Mimochodom, dôležité je správne používať aj slovenčinu. Je to to rúško, nie tá rúška.

Vírus v tele

Koronavírus prišiel v obzvlášť nevhodnom čase – počas chrípkovej sezóny. Keďže má príznaky podobné chrípke či prechladnutiu, mnohí ľudia ním ochoreli a dodnes netušia, s čím sa potýkali.

Čo však robiť, keď sa príznaky objavia?

Covid-19 môže mať priebeh úplne bez príznakov, s miernym ochorením, ale môže byť aj závažné. A skončiť smrťou.

Aj ten najrizikovejší pacient s najťažším priebehom sa môže uzdraviť. Kľúčová je však liečba. V najťažších prípadoch si vyžaduje pľúcnu ventiláciu. Dôležité je preto prijímať opatrenia, aby sme nemali naraz veľa takýchto pacientov. Nebude pre nich totiž dostatok prístrojov.

Aby sme sa vedeli pripraviť, potrebujeme veľa informácií a z nich potom môžeme modelovať scenáre, ako sa bude vírus šíriť.

Ako ho vyliečiť

Na väčšinu vírusov máme v podstate jedinú priamu liečbu: náš vlastný imunitný systém. Liečba sa preto obmedzuje na prekonávanie príznakov, kým si to ľudské telo nevybaví s vírusom samo.

Antivirotík, liekov, ktoré zastavujú množenie vírusu, je málo. Stále platí, že niektoré môžu fungovať pri Covid-19, ale na radosť je zatiaľ priskoro.

Pomohla by vakcína, no jej vývoj potrvá minimálne rok. A pritom máme celkom šťastie, že je vôbec možná. Aspoň tak to zatiaľ vyzerá.

Pozor na dezinformácie

Pandemické šírenie potenciálne smrteľného vírusu je živnou pôdou pre hoaxy a dezinformácie. Niektoré až vyrážajú dych.

Obľúbená je aj konšpiračná teória o umelom vytvorení koronavírusu.

Ku všetkým správam na internete treba preto pristupovať s rezervou, radia odborníci.