Piť chlórový roztok nepomôže: najčastejšie mýty o koronavíruse

Mýty a poplašné správy o koronavíruse sa šíria rýchlejšie ako samotný vírus.

Okrem absurdných sú však občas aj nebezpečné. Na Facebooku sa napríklad šírilo odporúčanie piť roztok MMS, teda chloritan sodný. To však v žiadnom prípade nepomáha a môže človeku vážne uškodiť.

Svetová zdravotnícka organizácia na svojej stránke už musela zriadiť špeciálnu sekciu, v ktorej vyvracia mýty, s ktorými sa stretla.

Sú sušiče rúk efektívne v ničení vírusu?

Nie. Jednou z možností ochrany je časté umývanie rúk a čistenie dezinfekčným roztokom na báze alkoholu. Samotné sušiče rúk však vírus nezničia.

Dokážu ultrafialové dezinfekčné lampy zabiť koronavírus?

UV lampy sa nesmú používať na sterilizáciu rúk či ných častí tela. Ultrafialové svetlo totiž môže spôsobiť podráždenie pokožky.

Sú snímače telesnej teploty efektívne pri nájdení ľudí infikovaných koronavírusom?

Termálne skenery sú efektívne pri nachádzaní ľudí, ktorí majú zvýšenú teplotu. To je však celé. Dotyčný človek môže mať inú chorobu a na druhej strane snímače nedokážu identifikovať človeka, ktorý už je infikovaný vírusom, ale ešte sa uňho nerozvinuli príznaky ochorenia.

Dokáže alkohol či chlór rozprášený po celom tele zničiť koronavírus?

Dezinfekčné prostriedky fungujú iba na povrchy, nedokážu zabiť vírus, ktorý je v tele. Často pritom ide o agresívne chemikálie, ktoré môžu podráždiť pokožku alebo sliznice.

Je bezpečné vyzdvihnúť si zásielky z Číny?

Áno. Vírus nedokáže prežiť na listoch či v balíkoch dlho. Kým sa dostane k adresátovi, vírus je už dávno mŕtvy.

Môžu koronavírus šíriť mačky alebo psy?

Doteraz sa neobjavil žiaden dôkaz, ani len náznak, že by koronavírus Covid-19 mohli dostať alebo šíriť mačky či psy. WHO však odporúča bez ohľadu na to si vždy po kontakte s domácimi zvieratami umyť ruky. Chráni to pred šírením bežných baktérií ako E.coli alebo salmonela.

Chráni očkovanie proti zápalu pľúc pred koronavírusom Covid-19?

Nie. Súčasné vakcíny chrániace pred pneumóniou smerujú proti bakteriálnym pôvodcom. Nezaberá ani očkovanie proti chrípke. Covid-19 je totiž iný druh vírusu a je diametrálne odlišný. Preto potrebuje vynájdenie vlastnej vakcíny. Tá zatiaľ dostupná nie je, i keď na nej už vedci pracujú.

Pomôže pred infekciou pravidelné vyplachovanie nosa soľným roztokom?

Nie. Neobjavil sa žiaden dôkaz, že by preplachovanie nosných dutín chránilo pred infekciou koronavírusom alebo hocijakým iným vírusom.

Existujú náznaky, že môže pomôcť pri rýchlejšom zatavovaní z bežného prechladnutia, no aj to si vyžaduje ešte bližšie skúmanie.

Ochráni pred nákazou jedenie cesnaku?

Cesnak je zdravý a má určité antibakteriálne účinky. Neexistuje však žiaden dôkaz, že by jedenie cesnaku ochránilo ľudí pred infekciou.

Pomôže pred nákazou natieranie sa sezamovým olejom?

Nie. Sezamový olej nezabíja koronavírus.

Postihuje koronavírus iba starších ľudí, alebo sú ohrození aj mladší ľudia?

Vírus Covid-19 môže postihnúť človeka v každom veku. Starší ľudia a ľudia s chronickými ochoreniami ako astma, diabetes, ochorenia srdca sú však náchylnejší na ťažší priebeh ochorenia.

Zaberajú antibiotiká ako liečba alebo prevencia?

Nie. Antibiotiká nefungujú proti vírusom, len proti baktériám. Pacienti, ktorí ochorejú na vírusové ochorenie, však môžu dostať antibiotiká pre možnú sprievodnú bakteriálnu infekciu.

Existujú nejaké lieky na prevenciu alebo liečbu ochorenia na Covid-19?

Nie. Doteraz sa žiadne preventívne alebo terapeutické lieky neobjavili. Podobne ako v prípade iných vírusových ochorení, liečba je obvykle symptomatická.