Každý pacient by mal pri vstupe do ambulancie praktického lekára dostať rúško, uviedol Pellegrini

Pri vstupe do ambulancie praktického lekára by mal každý pacient obdržať zadarmo rúško. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol po zasadnutí ústredného krízového štábu s tým, že na tom budú pracovať spolu so Slovenskou lekárskou komorou (SLK).

Tieto rúška by mali byť umiestnené v čakárni a ľudia ich majú mať nasadené aj vtedy, keď prichádzajú za svojím všeobecným lekárom.

„Týka sa to ambulantných lekárov, naše nemocnice sú vybavené svojím systémom ochrany, ale praktický lekár v obci alebo mestečku potrebuje mať pocit bezpečia,“ uviedol premiér. Ako dodal, aj v týchto hodinách sa Štátne hmotné rezervy pokúšajú dokúpiť ďalšie ochranné prostriedky.

Väzni môžu ušiť rúška

Ako predseda vlády konštatoval, čo sa týka rúšok, javí sa, že slovenský výrobca textilného priemyslu je okamžite pripravený šiť tisíce kusov. Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže tiež podľa Pellegriniho priniesol na rokovanie štábu hotové výrobky, ktoré sú väzni schopní robiť.

Po certifikácii teda bude situácia s jednorazovými rúškami podľa premiéra „absolútne bezkrízová“.

Respirátorov je nedostatok

Ako Pellegrini konštatoval, stále je však nedostatok respirátorov, ktoré majú chrániť skôr lekára, aby sa nenakazil pri ošetrovaní.

„Nemocnice ich zatiaľ majú, musíme vyriešiť so SLK, aby sme pomohli distribuovať ochranné prostriedky aj lekárom vo všeobecných ambulanciách,“ doplnil premiér.

Ako dodal, na vláde sa majú schváliť ďalšie navýšené počty a možno aj komodity pre Štátne hmotné rezervy, ktoré by bolo treba dokúpiť.