Babiš a Trump sa stretli v Bielom dome, na ilegálnu migráciu majú rovnaký názor

WASHINGTON 7. marca (WebNoviny.sk) – Český premiér Andrej Babiš a americký prezident Donald Trump majú rovnaký názor na otázku ilegálnej migrácie.

Babiš to vyhlásil vo štvrtok na brífingu po rokovaní v Bielom dome, kde český prezidentský pár privítal Trump s manželkou Melaniou.„V ilegálnej migrácii si rozumieme, tam máme rovnaký názor,“ povedal Babiš.

Rozumejú si vo viacerých témach

Český premiér si rozumie s Trumpom aj v ďalšch témach: „Úplne rozumiem vášmu plánu, ako spraviť Ameriku opäť veľkou. Ja mám podobný plán – spraviť opäť veľkou Českú republiku,“ povedal český premiér Trumpovi ešte pred hlavným rokovaním.

Po rokovaní sa novinárom zveril s tým, že si s Trumpom údajne dobre rozumeli. „Myslím si, že som s pánom prezidentom nadviazal celkom dobrý osobný vzťah,“ povedal. Babiš Trumpa pozval aj na návštevu Českej republiky, podľa Českej televízie však americký prezident na jeho pozvanie nijako nereagoval.

Rozdelenie Československa

V jednej z mála polemických tém sa český premiér podľa vlastných slov snažil Trumpa presvedčiť, aby nezavádzal dovozné clá na produkty automobilového priemyslu z Európy. K tomu však Trump poznamenal, že rokovania s EÚ postupujú pomaly a sú komplikované, na rozdiel od rokovaní s Čínou.

Trump sa podľa Českej televízie Babiša pýtal aj na rozdelenie Československa a na to, aké sú v súčasnosti vzťahy medzi Českom a Slovenskom. Podľa agentúry Associated Press Trump pochválil Českú republiku okrem iného za to, že má silnú armádu a rozvinuté obchodné vzťahy s USA.

„Česká republika je na tom veľmi, veľmi dobre po hospodárskej stránke aj vo všetkých ostatných oblastiach. Vždy to bola bezpečná krajina – silná armáda, silný národ. Máme s Českou republikou veľmi dobré vzťahy, veľa obchodujeme,“ cituje Trumpa AP.