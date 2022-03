Bol by ruský chemický útok červenou čiarou pre NATO? Zmenil by charakter vojny na Ukrajine, vyhlásil Stoltenberg

Chemický útok na Ukrajinu zo strany Ruska by zmenil smerovanie vojny. Vyjadril sa tak generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg, no neuviedol, či by NATO v takom prípade vojensky zasiahlo.

Nehorázne porušenie medzinárodného práva

V odpovedi na otázku, či je chemický útok pre NATO červenou čiarou, Stoltenberg povedal, že nebude špekulovať, „s výnimkou toho, že NATO je vždy pripravené brániť, chrániť a reagovať na akýkoľvek útok na spojeneckú krajinu NATO“.

Zároveň však skonštatoval, že „akékoľvek použitie chemických zbraní by od základu zmenilo povahu tohto konfliktu. Bolo by nehoráznym porušením medzinárodného práva a bude mať rozsiahle a vážne následky“.

Bojové skupiny NATO vo východnej Európe

Stoltenberg vyjadrenia poskytol, keď vo štvrtok prichádzal do sídla NATO v Bruseli, kde bude predsedať mimoriadnemu summitu 30 národných lídrov aliancie, vrátane amerického prezidenta Joea Bidena.

Spojencov NATO znepokojuje ruská rétorika a majú obavy z možnosti, že by sa Moskva mohla pokúsiť vytvoriť falošnú zámienku pre použitie chemických zbraní na Ukrajine. Lídri sa pravdepodobne zhodnú na poskytnutí vybavenia, ktoré by Ukrajine pomohlo pri ochrane proti chemickým, biologickým, rádiologickým a jadrovým hrozbám.

Mali by tiež podporiť nasadenie ďalších štyroch nadnárodných bojových skupín vo východnej Európe.