Vojna na Ukrajine: Pri bombardovaní Kyjeva zahynula novinárka, Zelenskyj adresoval výzvu svetu a Biden predstaví sankcie (online)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom nočnom príhovore vyzval ľudí na celom svete, aby vo štvrtok, mesiac od začiatku ruskej invázie jeho krajiny, ukázali podporu Ukrajine. Vojna podľa jeho slov „láme srdce každého slobodného človeka na planéte“.

„Príďte na svoje námestia, svoje ulice. Nech vás je vidieť a počuť,“ vyzval v angličtine v emotívnom videu, ktoré nakrútili v stredu neskoro večer neďaleko prezidentskej kancelárie v Kyjeve. „Povedzte, že na ľuďoch záleží. Na slobode záleží. Na mieri záleží. Na Ukrajine záleží,“ pokračoval.

Zelenskyj, ktorého video odkazy opakovane zaujali celosvetovú pozornosť, tiež povedal, že bude prostredníctvom videa hovoriť s členmi Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a požiada ich o poskytnutie „efektívnej a neobmedzenej“ podpory pre Ukrajinu, vrátane akýchkoľvek zbraní, ktoré krajina potrebuje, aby sa ubránila ruskému útoku.

Ukrajinský prezident tiež vyzval západné krajiny, aby zoči-voči ruským snahám o „vylobovanie svojich záujmov“ zostali jednotné a poznamenal, že Ukrajina nedostala žiadne bojové lietadlá ani moderné systémy protivzdušnej obrany, o ktoré žiadala. Potrebujú pritom podľa neho aj tanky a systémy na obranu proti vojnovým lodiam. „Už je to mesiac, čo sa sami bránime pokusom o naše zničenie, o naše vymazanie z povrchu Zeme,“ skonštatoval.

Pri bombardovaní Kyjeva v stredu zahynula ruská novinárka. Oxana Baulinová z nezávislého ruského portálu The Insider prišla o život počas toho, ako dokumentovala škody po ruskom bombardovaní v kyjevskej štvrti Podil, keď sa oblasť stala terčom ďalšieho ostreľovania. Podľa jej zamestnávateľa na mieste zahynul aj civilista a ďalší dvaja ľudia, ktorí ju sprevádzali, skončili so zraneniami v nemocnici.

The Insider ďalej informoval, že Baulinová predtým pracovala pre Nadáciu pre boj proti korupcii ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, no po tom, ako úrady organizáciu označili za „extrémistickú“, musela z Ruska odísť. Portál podľa vyhlásenia bude ďalej pokračovať v pokrývaní vojny na Ukrajine, „vrátane takých vojnových zločinov, ako je bombardovanie obytných štvrtí bez rozdielu, pri ktorom zabíjajú civilistov a novinárov“.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou. Ako informoval tlačový odbor MV SR, pomoc je možné poskytnúť na mail pomocpreukrajinu@minv.sk a prostredníctvom telefónneho čísla +4212/48 59 33 12. Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci, ako je šatstvo, oblečenie, hygienické potreby vrátane plienok pre deti, potraviny či na ponuky ubytovania.

Americký prezident Joe Biden počas série summitov, na ktorých sa vo štvrtok zúčastňuje v Bruseli, okrem iného predstaví aj nové sankcie zamerané proti ruským politikom a oligarchom. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na poradcu prezidenta pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana.

Biden by podľa neho mal diskutovať aj o situácii síl NATO na východnom okraji aliancie a pláne pre mimoriadne udalosti v prípade použitia chemických či jadrových zbraní zo strany Ruska. Sullivan sa s novinármi zhováral na palube Air Force One počas letu do Európy.

Biden sa ešte pred samitom NATO stretne s generálnym tajomníkom aliancie Jensom Stoltenbergom a na mimoriadnom zasadnutí sa zdrží približne tri hodiny. Čakajú ho aj rokovania Európskej únie a skupiny G7. V piatok odcestuje do Varšavy, kde sa stretne s poľskými predstaviteľmi.