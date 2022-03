Zelenskyj vyzval na odpojenie Ruska od GPS, požaduje aj zablokovanie ruského finančného systému

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval členské krajiny skupiny G7, aby odpojili Rusko od služieb globálneho lokalizačného systému GPS a úplne zablokovali ruský finančný systém. Ako referuje web epravda.com.ua, povedal to vo štvrtok v príhovore na samite G7.

„Potrebujeme úplné embargo na obchod s Ruskom, musíme pripraviť Rusko o možnosť používať GPS vo vojne. To je veľmi dôležité, aby tento systém nepomáhal ruským raketám a bombám ničiť mierové mestá,“ povedal Zelenskyj.

Zdôraznil, že na ruské banky a tamojšiu centrálnu banku by mala byť uvalená blokáda zo strany globálneho finančného systému. „Vojnoví zločinci by mali zostať úplne bez peňazí a ich zmrazený majetok by sa mal použiť najmä na reparácie na obnovu Ukrajiny,“ dodal.