Šimečka je presvedčený, že Ukrajina by mala získať status kandidátskej krajiny do EÚ

Podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka (PS/RE) je presvedčený, že Ukrajina by mala získať status kandidátskej krajiny do Európskej únie (EÚ). Uviedol to po stretnutí v sídle europarlamentu so slovenským predsedom vlády Eduardom Hegerom (OĽaNO). Hovorili spolu najmä o ruskej agresii na Ukrajine a obaja sa pritom zhodujú na tom, že Ukrajina patrí do EÚ.

„S premiérom sme sa zhodli, že hlas Slovenska v Európe musí rezonovať. Obaja veríme, že len spoločnými silami môžeme dôsledne presadzovať záujmy našej krajiny v Európskej únii a v jej inštitúciách. O to viac v situácii, keď sa na kontinent vrátila vojna a siaha priamo až k hraniciam Slovenska,” povedal Šimečka.

Status kandidátskej krajiny by bol podľa Šimečku kľúčový politický signál pre Ukrajinu. „Som rád, že premiér Heger túto agendu háji na úrovni Európskej rady. Ide o skutočne slovenský záujem,” dodal podpredseda europarlamentu.

Okrem Ukrajiny na stretnutí hovorili aj o európskom riešení utečeneckej krízy, o otázkach ochrany právneho štátu a slobody médií v EÚ a ďalších aktuálnych európskych témach.