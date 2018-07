Chodníková novela je celoslovenský problém, primátori z K8 chcú o nej rokovať s Pellegrinim

BRATISLAVA 10. júla (WebNoviny.sk) – O návrhoch riešení k tzv. chodníkovej novele pôjdu primátori krajských miest združených v K8 informovať predsedu vlády SR Petra Pellegriniho.

Novinárov v utorok o tom na brífingu po skončení rokovania primátorov krajských miest združených v K8 oboznámil primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal s tým, že novela svojou intenzitou a rozsahom zasahuje do rozpočtov miest.

Riešenie situácie

“Zhodli sme sa na tom, že novela je celoslovenským problémom tým, že prišla rýchlo, uprostred rozpočtového obdobia a mestám tak vznikajú procesné problémy so zabezpečením techniky, ľudí či zmluvných vzťahov,“ uviedol ďalej Nesrovnal.

Dodal, že s Pellegrinim sa chce stretnúť v blízkej budúcnosti a na stretnutí mu K8 predostrie, akým spôsobom si slovenské mestá predstavujú vyriešenie tejto situácie.

Podľa primátora Nitry Jozefa Dvonča tzv. chodníková novela spôsobuje problémy najmä vo veľkých mestách. “Sú to jednak technické či personálne problémy a určite budeme robiť všetko pre to, aby sme hľadali cesty k riešeniu, pretože pokiaľ zákon bude platiť a nebude mať nejaký odklad, tak to budeme musieť riešiť,“ uviedol Dvonč.

Novela zvýšila nároky na samosprávy

“Je to problém jednak finančný, s dopadom na naše rozpočty, ďalej technický, ale aj personálny, čo sme napríklad už v Banskej Bystrici pocítili,“ povedal primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Podľa novely zákona o pozemných komunikáciách, tzv. chodníkovej novely od mája tohto roka sa o obecné chodníky už nemusia starať ľudia z priľahlých domov, ale táto povinnosť zo zákona prešla na vlastníkov alebo správcov chodníkov. Novela tak zvýšila nároky na samosprávy v oblasti údržby miestnych komunikácií. Mestá a obce bude stáť státisíce eur.