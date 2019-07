Chorvátsko – slovenské predražené more. Mýtus alebo pravda?

Dovolenka, každý z nás sa teší, keď bude môcť na pár dní vypadnúť z každodennej reality a dopriať si niekoľko dní leňošenia a snívania. Mnohých Slovákov najlepšie upokojí žblnkot morských vĺn a vôňa prímorských rastlín.

Kde však odcestovať? Ponúk je veľa a často rozhoduje cena, ktorú treba za tento pôžitok zaplatiť. Chorvátsko, Egypt, Turecko, Grécko, Taliansko a Bulharsko najčastejšie lákajú z veľkých billboardov pozdĺž celej krajiny.

O výbere krajiny často nerozhoduje iba cena zájazdu

O výbere krajiny nerozhoduje iba cena zájazdu, ale aj koľko peňazí si treba dopriať na niečo navyše, prípadne ísť vo vlastnom aranžmáne a pokúsiť sa stráviť pomerne lacnú, ale príjemnú dovolenku.

Chorvátsko mnohí považujú za slovenské more, ale odradia ich často reči o predražení tovarov a služieb v tejto krajine.

Pozrime sa, či je to pravda alebo mýtus na príklade cien v známom letovisku Vodice. Počul o ňom takmer každý Slovák, lebo je to mesto, kde najväčšiu časť hostí tvoria turisti z Česka a Slovenska. V krátkosti, obe tvrdenia sú z časti pravdivé.

Ubytovanie

Ceny v plnej sezóne sú pravdepodobne vyššie ako v slovenských turistických strediskách. Za apartmán pre štyri osoby treba z pravidla vyčleniť od 60 do 100 a viac eur v závislosti od zariadenia apartmánu a predovšetkým vzdialenosti od mora. Netreba sa dať nachytať na niektoré nízke ponuky, lebo to často znamená, že treba ísť na pláž aj takmer kilometer.

Reštaurácie

Tak ako apartmány aj ceny v reštauráciach sú spojené s lokalitou kde sa nachádzajú a typom stravy akú ponúkajú. V centre mesta na „rive“ za večeru bez nápojov zaplatíte aj 20 eur, kým trochu ďalej sa môžete najesť aj o polovicu lacnejšie.

Kilogram kvalitnej ryby s prílohou vás v známej reštaurácii vyjde aj 50 a viac eur. Mäsové špeciality ako sú napríklad krkovička na grile alebo obľúbene čevapčiči na 10 až 12 eur. Za kalamáre musíte zaplatiť od 10 do 15 eur za jednu porciu.

Ceny nápojov Vás iste prekvapia. Sú totiž vyššie ako u nás. Nealko stoji cca 2 eurá, pivo od 2,5 do 3,5 eura, za 1 dcl vína zaplatíte okolo dve eurá a kávička po večeri stojí asi dve eurá.

Spoločné stravovanie

Okrem spomínaných reštaurácií je turistom, predovšetkým počas dňa, v ponuke väčšie množstvo malých reštaurácií neďaleko pláže, ktoré ponúkajú pre nás známe denné menu. Jeho cena sa pohybuje okolo 6 eur a zväčša obsahuje polievku, hlavné jedlo a šalát.

Pre tých, ktorí nechcú opustiť pláž, priamo na nej je napríklad jedáleň, ktorá ponúka hlavné jedlá od 5 do 7 eur. Samozrejme na pláži vás láka množstvo stánkov s rýchlym občerstvením a jedlom, z ktorého sa však úplne nenajete.

Stravovanie z hypermarketov

Najnovší a najlacnejší druh stravovania je kupovanie si obedov v hypermarketoch. Každý z hypemarketov (vo Vodiciach sú 3) už má vlastnú kuchyňu a ponúka varené jedlá, ktoré si môže zákazník zobrať do apartmánu.

Výber je ozaj veľký, od fazuľovice a držkovej polievky, po kuracie a bravčové vyprážané rezne a pečené ryby. Samozrejme v ponuke sú aj rôzne prílohy a šaláty.

Za obed tu zaplatíte oveľa menej, ako vo všetkých ostatných typoch stravovania. Napríklad fazuľová polievka s údeným mäsom pre 4 osoby (cca 1,5 kg) stojí 7 eur. Kvalitná pečená ryba (brancin) 12,5 eur za kg a podobne.

Pivo si zoberte zo Slovenska

Ceny v obchodoch sú podobne alebo o niečo vyššie ako na Slovensku. Slováka iste najnepríjemnejšie prekvapí cena piva. Pollitrová plechovka sa málokedy nájde za menej ako euro. Väčšinou sa pohybuje až do 1,3 eura. Za domáci tvrdý alkohol zaplatíte podobne ako doma – okolo 10 eur za liter a víno stojí od 3 do 10 eur.

Potraviny sú o niečo drahšie, ale každý hypermarket ponúka množstvo týždenných zliav, z ktorých si vyberiete aj niečo pre seba. Prekvapí vás určite veľký výber syrov (6 až 15 eur za kg), cestovín, omáčok a podobných mediteránnych jedál.

Ovocie a zelenina je o niečo drahšie ako na Slovensku a podobne je to aj s mäsom, ale v akciovej ponuke je to takmer rovnako ako doma (pliecko – 3,3 eura). Mlieko ponúkajú iba s 2,8 percentami tuku, za ktoré zaplatíte od 0,55 do 0,8 eura. V ponuke je aj veľký vyber chleba a pečiva v cenách o niečo vyšších ako na Slovensku

Ryby

Keď niekto dovolenkuje na Jadrane pravdepodobne aspoň raz ochutná ryby alebo iné živočíchy, ktoré more ponúka.

Dovoliť si to môže takmer každý, lebo okrem reštaurácií si ich môže pripraviť aj sám na grile, ktorý takmer každý apartmán ponúka. Najväčší výber je samozrejme na trhovisku, kde si možno kúpiť malé sardinky (cca 4 eurá a menej za kg) alebo kvalitne orady a brancíny (10 až 13 eur za kg).

Výber je však omnoho väčší a kilogram dobrej ryby si možno kúpiť už za šesť až osem eur. Kalamáre v závislosti od veľkosti stoja od 6 do 10 eur za kg. V hypermarketoch je výber čerstvých rýb menší, ale sú o niečo lacnejšie. Brancín a oradu tam predávajú už za 7,5 eura za kg. Pripomíname, že väčšinu rýb si musíte sami očistiť alebo vám to na trhovisku urobia za poplatok.

Ceny vybraných potravín a nápojov v hypermarketoch