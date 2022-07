Christophe Laporte ukončil čakanie domácich fanúšikov na etapové víťazstvo na Tour de France 2022

Domáce Francúzsko sa dočkalo domáceho víťaza etapy na 109. ročníku prestížnych pretekov Tour de France tri dni pred koncom podujatia.

Christophe Laporte z tímu Jumbo-Visma totiž najlepšie zvládol koncovku 19. etapy so štartom v Castelnau-Magnoac a s cieľom po 188,3 km v Cahors.

Triumf je splnením detského sna

V minulosti sa len dvakrát stalo, že domáci jazdci si na Tour nepripísali ani jedno etapové víťazstvo, stalo sa tak v rokoch 1926 a 1999.

Laporte triumfoval pred Belgičanom Jasperom Philipsenom (Alpecin-Deceuninck) a Talianom Albertom Dainesem (DSM).

„Som veľmi šťastný, stále tomu nemôžem uveriť,“ povedal po triumfe Laporte, ktorého pred víťazstvom povzbudil aj víťaz 4. a 8. etapy Belgičan Wout van Aert, jeho tímový kolega.

„Povedal mi, že toto je môj deň. Už tak som bol spokojný s prácou nášho tímu na Tour, ale etapový triumf je pre mňa splnením detského sna,“ dodal Francúz.

Laporte je pomocníkom Vingegaarda

Christophe Laporte je pomocníkom lídra celkovej klasifikácie Dána Jonasa Vingegaarda, ktorý má v priebežnom poradí náskok 3:26 min pred obhajcom titulu Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Emirates).

Keďže na programe je už len sobotňajšia časovka jednotlivcov a nedeľňajší dojazd do Paríža, o víťazovi je prakticky rozhodnuté. Dánsky cyklista môže o prvenstvo prísť už len „zázrakom“.

Skúsený slovenský jazdec Peter Sagan (TotalEnergies) v piatok finišoval na 34. priečke s mankom 21 sekúnd na víťaza, v celkovej klasifikácii mu patrí 119. pozícia (+4:34:28 h). Pred víkendom bolo súčasťou pelotónu 139 pretekárov.

„Bol to rýchly šprint a dosť tam fúkalo. Roztrhalo sa to na pár kúskov a Body (Maciej Bodnar) zostal trochu vpred a mu som vravel, nech ide. Nakoniec to stúpanie bolo trochu dosť… Trochu sme to zle vyhodnotili, ten kopček bol trochu dosť dlhý. Bolo lepšie zobrať to zozadu, na takýto dojazd som bol až veľmi vpredu,“ zhodnotil Sagan podľa RTVS.