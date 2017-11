Chudoba sa na Slovensku naďalej zvyšuje, ohrozených je 12,6 percenta ľudí

BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) – Chudoba sa na Slovensku naďalej zvyšuje, ohrozených je ňou viac ako 12,6 percenta obyvateľov.

Život od výplaty k výplate

Na hranici chudoby sa ocitlo asi 640-tisíc ľudí. Sú medzi nimi najmä rodiny s dvoma a viac deťmi, mladí ľudia, nezamestnaní, ale aj pracujúci, ktorí žijú od výplaty k výplate. Na tlačovej besede na to upozornila predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe Anna Galovičová.

Slovensko podľa nej dostatočne proti chudobe nebojuje. „Treba investovať do sociálneho ochranného systému, budovať inkluzívnu spoločnosť a pochopiť, že sociálna politika je investícia, a nie strata,“ konštatovala. Na Slovensku sa podľa Galovičovej chudoba individualizuje, čiže prevláda názor, že za chudobu si môže človek sám. „Je nutná zmena myslenia,“ zdôraznila.

Dlhodobo nezamestnaných 300-tisíc ľudí

Bojovať proti chudobe by mali podľa Galovičovej všetci, pričom neziskové organizácie zamerané na sociálnu inklúziu by mali dostať viac podpory. Zapájať by sa mali aj ľudia so skúsenosťou s chudobou.

Zo strany vládnych orgánov treba podľa Galovičovej naďalej zvyšovať minimálnu mzdu a bojovať proti dlhodobej nezamestnanosti. „Celková nezamestnanosť sa síce znížila, no dlhodobo nezamestnaných je asi 300-tisíc ľudí,“ povedala. Dodala, že za dôležitý považuje aj prístup k vzdelávaniu už od škôlky, a to najmä v prípade vylúčených komunít.

Galovičová na záver informovala, že 30. novembra sa v národnej rade uskutoční 4. verejné vypočutie o chudobe, na ktoré pozvala všetkých občanov. Slovenská sieť proti chudobe, ktorá patrí k najväčším sieťam na Slovensku, združuje 154 sociálne zameraných mimovládnych organizácií s vyše 250 000 členmi.