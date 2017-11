Chyba v dohode CETA môže Slovensku uškodiť, tvrdí SaS a vyzýva ministra Žigu o nápravu

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) – Obchodná dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou, tzv. CETA, obsahuje chybu, pre ktorú Slovensku hrozia miliónové arbitráže, tvrdí strana Sloboda a Solidarita (SaS). Strana žiada ministra hospodárstva Petra Žigu o nápravu chyby.

Poslankyňa NR SR a tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová uviedla, že chybu v dohode spozorovali aktivisti a profitovať by z nej mohli kanadské banské spoločnosti.

„Aktuálne platný geologický zákon z roku 2007 hovorí, že dobývanie rádioaktívnych nerastov (uránu) je zakázané, pokiaľ obyvatelia každej dotknutej obce, v ktorej by mal geologický prieskum či ťažba rádioaktívnych nerastov prebiehať, v miestnom referende nevyslovia súhlas s takouto ťažbou. Problém je, že CETA neobsahuje tento zákon, ale zákon, ktorý je neplatný, a ktorý bol nahradený práve spomenutým zákonom z roku 2007,“ uviedla Zemanová.

Dohoda CETA má prednosť pred zákonmi SR

SaS ďalej upozornila, že CETA je dohoda medzi Kanadou a štátmi EÚ, ktorá upravuje podmienky voľného obchodu a dodržiavania autorských práv, a ktorá má prednosť pred zákonmi SR. Po prerokovaní vo vláde SR ju musí schváliť NR SR a ratifikovať prezident SR.

„Ak by bola CETA ratifikovaná s chybou, môže to Slovensku spôsobiť vážne ekonomické škody v prípade súdnych sporov a arbitráží,“ podotkla Zemanová, ktorá verí, že v tomto prípade ide o chybu, a nie o úmyselnú stratégiu strany Smer-SD získať výhodné zákazky pre jej blízke právnické firmy.

Do piatka prebieha medzinárodné pripomienkové konanie k tejto dohode medzi Kanadou a členskými štátmi EÚ. Poslanci za SaS Zemanová, ako aj Alojz Baránik podpísali hromadnú pripomienku, v ktorej signatári žiadajú uvedenie platnej legislatívy v dohode CETA.

Od arbitráže k majetku

Podľa Alojza Baránika sú naše skúsenosti s medzinárodnými arbitrážami katastrofálne, o to viac by sme mali byť ostražití.

„Pre istých ľudí je vyrobenie chyby v situácii, keď konajú za štát, základom na to, aby sa nabalili na problémoch, ktoré z toho vzniknú. Nemyslím teraz nevyhnutne len investorov z kanadskej strany, ktorí by v budúcnosti mohli viesť spory o náhradu škody. Mám na mysli tých, ktorí prišli k veľkým majetkom na základe sporov so štátom alebo štátnymi podnikmi v dôsledku úkonov, ktoré sa odohrali v minulosti,“ poznamenal A. Baránik. Vedenie strany SaS dodalo, že dohodu CETA ako takú podporuje.