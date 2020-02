Ciara alias Sabina sa prehnala Európou, práve vyčíňa v Čechách. Zastavila stovky letov aj železničnú dopravu

Desaťtisíce ľudí bez elektriny, nepremávajúce vlaky, popadané stromy, problémy na cestách i v leteckej doprave. Takúto spúšť za sebou zanecháva víchrica Ciara alias Sabina, ktorá sa valí cez Českú republiku smerom na Slovensko. Vietor v pondelok u našich susedov miestami presiahol silu uragánu, na Snežke napríklad namerali rýchlosť až 180 km/hod. Ako informuje česká televízia ČT24, energetici vyhlásili kalamitný stav a meteorológovia vydali najvyššie výstrahy pred vetrom.

Česi zatvorili školy aj Zoo

Ciara, ktorú nazývajú aj Sabina, momentálne vyčíňa na východe Čiech a na Morave, pohybuje sa východným smerom. Vyše 120-tisíc domácností ostalo bez prúdu vrátane okrajových častí Prahy. Železničná stanica v Českých Budejoviciach ostala úplne odrezaná od sveta, vlaky zrušili vo všetkých smeroch. Nepremávajú ani vlaky medzi Prahou a Berlínom a Mníchovom. Diaľnice sú zjazdné, problémy sú hlavne na regionálnych cestách. Viacero škôl, najmä v južných a severných Čechách, zostalo zatvorených, svoje brány neotvorili ani zoologické záhrady či cintoríny. Letisko Václava Havla v Prahe zostalo v prevádzke. Museli však odrieknuť viacero spojov, napríklad z Nemecka, Švajčiarska, Holandska či Británie.

Na frankfurtský dóm padol žeriav

V Nemecku zanechala Ciara piatich zranených, na frankfurtskú katedrálu sa zrútil žeriav a poškodil jej strechu. Železničná spoločnosť Deutsche Bahn v noci zastavila diaľkovú železničnú dopravu v celej krajine, obnoviť by ju mali podľa situácie v pondelok poobede. Vietor v niektorých častiach Nemecka dosahoval rýchlosť 150 až 180 km/hod. Prevádzku obmedzili aj viaceré letiská, zrušiť museli okolo 100 letov.

Britániu zasiahla Ciara už v nedeľu a okrem silného vetra priniesla aj prudké dažde a sneženie. Bez prúdu ostalo okolo pol milióna domácností. Meteorológovia vydali asi 200 varovaní pred bleskovými povodňami. Londýnske letiská zrušili stovky letov, tie, ktoré boli už vo vzduchu, mali problém pri pristávaní. V nasledujúcich dňoch by mohli britské ostrovy zasiahnuť snehové búrky sprevádzané námrazou a vetrom. Víchrica sa prehnala aj krajinami Beneluxu a časťami Francúzska.

Na Slovensko by mala Ciara alias Sabina doraziť tesne poobede. Vietor najskôr zosilnie na Záhorí a okolo 13:00 by mal silnieť v okolí Bratislavy. Okolo 14:00 až 15:00 sa očakávajú najsilnejšie nárazy aj v ďalších častiach Podunajskej nížiny. Vietor by mal zoslabnúť až po 18:00. Meteorológovia vydali pre juhozápadné Slovensko tretiu, najvyššiu výstrahu pre vetrom, ktorý mal dosahovať rýchlosť asi 100 km/hod.