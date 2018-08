Cibulková aj Rybáriková budú na US Open medzi nasadenými hráčkami, jednotkami Halepová a Nadal

NEW YORK 21. augusta (WebNoviny.sk) – Americká tenistka Serena Williamsová v súvislosti s predpokladmi figuruje medzi nasadenými hráčkami na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 53 000 000 USD, tvrdý povrch vonku).

Mladšia zo sestier Williamsových bude turnajovou sedemnástkou, jej staršej sestre Venus organizátori priradili šestnástku. Serena Williamsová, ktorej momentálne patrí 26. priečka v rebríčku WTA, sa vrátila na kurty po materskej pauze a pôrode dcérky.

Organizátori US Open už v júni avizovali, že Serena bude medzi nasadenými hráčkami, aj keď vtedy jej patrila až 183. pozícia. Najvyššie nasadenou je líderka rebríčka WTA Rumunka Simona Halepová. Medzi tridsaťdvojku nasadených sa dostali aj dve Slovenky – Dominika Cibulková má číslo 29 a Magdaléna Rybáriková číslo 31.

Medzi mužmi Slovensko nemá nasadeného hráča. Jednotkou je Španiel Rafael Nadal pred Švajčiarom Rogerom Federerom, wimbledonský víťaz Srb Novak Djokovič je šestkou „pavúka“.