Norbert Gombos uspel v prvom kole kvalifikácie US Open, v ďalšej fáze vyzve Mahuta

NEW YORK 21. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do 2. kola kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (celková dotácia 25,282,400 USD, tvrdý povrch vonku).

V utorňajšom stretnutí 1. kola zvíťazil za 113 minút 6:4, 4:6, 6:3 nad Holanďanom Scottom Griekspoorom. V 2. kole ho čaká devätnásty nasadený Francúz Nicolas Mahut.