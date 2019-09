Cigarety aj bezdymové tabakové výrobky zdražejú. Na aké ceny sa musia fajčiari pripraviť?

Spotrebná daň na cigarety aj bezdymové tabakové výrobky sa má zvýšiť. Vláda totiž v stredu schválila návrh ministerstva financií na zvýšenie sadzieb tak, že škatuľka najpredávanejších cigariet by mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura, bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku.

Podľa ministra financií Ladislava Kamenického by tieto zmeny mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo vyše 100 miliónov eur. Väčšina by mala prísť zo zvýšenia dane na cigarety, až 95 miliónov eur, ďalších šesť miliónov eur by malo priniesť zdvojnásobenie spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.

Zostavovanie rozpočtu nebude jednoduché

Cieľom tohto kroku je podľa rezortu financií predovšetkým priblížiť ceny týchto výrobkov na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami. Ďalším dôvodom je ochrana zdravia obyvateľov a stabilizácia daňových príjmov.

Minister financií Ladislav Kamenický však priznal, že sa vláda takto snaží aj kompenzovať koaličné opatrenia, ktoré budú znižovať rozpočtové príjmy.

„Nemôžeme robiť len opatrenia, ktorými prichádzame o príjmy, ale aj také, ktorými by sme príjmy získali. Pomôže to zostaviť budúcoročný rozpočet. Celková externá situácia ale nie je dobrá, zostavovanie rozpočtu nebude jednoduché,“ povedal na tlačovej konferencii po stredajšom rokovaní vlády minister.

Druhá najvýznamnejšia daň

Spotrebná daň z tabakových výrobkov je pritom druhá najvýznamnejšia spotrebná daň na Slovensku, ktorej výnos za rok 2018 dosiahol 728 mil. eur. Rastu výnosu dopomohlo aj zvýšenie sadzieb dane z cigariet a z tabaku od februára tohto roka.

Bolo to posledné zvýšenie sadzieb definované v tzv. daňovom kalendári schválenom v roku 2016. Aj to má byť jeden z dôvodov, prečo prichádza rezort financií s novelou zákona, ktorá upravuje sadzby spotrebnej dane aj pre budúci rok.

Novela počíta so zvýšením spotrebnej dane na cigarety zo súčasných 64,10 eura na tisíc kusov na úroveň 74,60 eura na 1 000 kusov. V praxi by to mohlo znamenať zvýšenie ceny škatuľky najpredávanejších cigariet v priemere o približne 40 centov na spomínaných zhruba 3,80 eura, čo bude podľa ministerstva financií stále druhá najnižšia cena v porovnaní s okolitými krajinami.

Konečné slovo majú výrobcovia

Sadzby na bezdymové tabakové výrobky sa majú zdvojnásobiť zo súčasných 76,70 eura za kilogram tabaku na 146,10 eura za kilogram tabaku. Priemerná cena za škatuľku bezdymových cigariet by sa tak zvýšila asi o 50 centov, zhruba na štyri eurá, čím by sme sa podľa ministerstva vyrovnali okolitým krajinám.

Súčasne sa zvyšuje aj sadzba spotrebnej dane na tabak na 89,30 eura za kilogram „Konečné slovo v stanovení ceny pre spotrebiteľa však majú výrobcovia tabakových výrobkov,“ dodáva ministerstvo.

Ministerstvo financií navrhuje účinnosť zmien od 1. februára budúceho roka s dvojmesačným prechodným obdobím. V praxi by to znamenalo, že cigarety so starými kontrolnými známkami a teda nižšou cenou, by sa na Slovensku mohli dopredávať do 1. apríla 2020. Po tomto termíne už bude možný iba predaj cigariet a bezdymových tabakových výrobkov s novou sadzbou dane. Návrh ešte musí prerokovať Národná rada SR.